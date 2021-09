Ο θρυλικός προπονητής, Ντούσαν Ίβκοβιτς, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών. Ο «σοφός» του ευρωπαϊκού μπάσκετ νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στην εντατική νοσοκομείου του Βελιγραδίου και σήμερα το πρωί η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά.

Ο Ίβκοβιτς θεωρούσε την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του και είχε βοηθήσει στο μέγιστο το ελληνικό μπάσκετ. Ο Ντούντα είχε καθίσει στον πάγκο του Άρη (1980-1982), του ΠΑΟΚ (1991-1993), του Πανιωνίου (1994-1996), της ΑΕΚ (1999-2001) και του Ολυμπιακού (1996-1999 και 2010-2012).

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η μοναδική ομάδα που καθοδήγησε δύο φορές και φυσικά την οδήγησε στην κατάκτηση δύο τροπαίων Euroleague (1997, 2012). Στο πλούσιο βιογραφικό του είχε, επίσης, τρία πρωταθλήματα Ελλάδα και τέσσερα Κύπελλα.

Οι τελευταίες στιγμές στο παρκέ

Για την τελευταία του παράσταση στα γήπεδα ο Ντούσαν Ιβκοβιτς διάλεξε τη σκηνή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επειδή εκεί βίωσε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές της παραμυθένιας καριέρας του. Επειδή αγάπησε τον Ολυμπιακό περισσότερο από κάθε άλλο σύλλογο.

Επειδή ένιωθε μισός Ελληνας. Γιατί «όταν βομβάρδισαν την πατρίδα μου, μόνον ο ελληνικός λαός στάθηκε δίπλα μας».

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, ανέλαβε να διοργανώσει στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 αποχαιρετιστήριο πάρτι του διάσημου σέρβου κόουτς με μεγάλη προθυμία. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς ήταν το μεγαλύτερο «όνομα» προπονητή που κάθισε στον πάγκο του. Του χάρισε το παρθενικό του Πρωτάθλημα Ευρώπης, το 1997, κι άλλο ένα 15 χρόνια αργότερα. Το δεύτερο (2012), με ένα μνημονιακό ρόστερ χαμηλού κόστους, ήταν 100% «έργο Ιβκοβιτς».

Την απόφασή του να βάλει τέλος στην προπονητική του καριέρα, ο Ιβκοβιτς την είχε ανακοινώσει την 1η Ιουλίου 2016, μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Αναντολού Εφές. «Το μπάσκετ και η προπονητική δεν ήταν μέρος της ζωής μου, αλλά όλη μου η ζωή» είχε αναφέρει ο ίδιος στο συγκινητικό του σημείωμα.

Ήταν όλοι εκεί

“I did it my way!” έπαιζαν τα μεγάφωνα και στο video wall προβάλλονταν οι μεγάλες στιγμές του Ντούντα ως προπονητής του Ολυμπιακού. «Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Είναι μία αξέχαστη βραδιά» δήλωσε συγκινημένος ο τότε 74χρονος προπονητής.

Ακόμη κι από τον χώρο του τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, βρέθηκε δίπλα στο παρκέ, για να τιμήσει τον Ιβκοβιτς! «Δάσκαλος και πατέρας για όλους μας, Σέρβους και Έλληνες αθλητές! Είναι σπουδαίος! Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε» δήλωσε από το κέντρο του γηπέδου ο διάσημος τενίστας, παραλαμβάνοντας φανέλα των «ερυθρόλευκων» από τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν μπορούσε να λείπει από τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του κουμπάρου του. Οι Παναγιώτης Φασούλας, Θοδωρής Παπαλουκάς, Ντούσαν Βούκσεβιτς, Μπάνε Πρέλεβιτς, Ντράγκαν Τάρλατς, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτ και ο Ζάρκο Πάσπαλιε που αποθεώθηκε, όταν κλήθηκε να «παρελάσει». Ο πρόεδρος της Euroleague Τζόρντι Μπερτομέου παρέδωσε στον Ντούσαν Ίβκοβιτς το βραβείο του ως EuroLeague Legend.

O Μίλαν Τόμις και ο Βασίλης Σπανούλης, παρέδωσαν σε κάδρα, τα φύλλα αγώνα από τους τελικούς του 1997 και του 2012.

Από τα VIP παρακολούθησαν τον φιλικό αγώνα προς τιμή του Ιβκοβιτς ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μόραλης και οι Σάσα Τζόρτζεβιτς, Γιούρι Ζντοβτς, Μιρσάντ Τουρκσάν, Τζο Αρλάουκας, Ευθύμης Ρεντζιάς, Νίκος Φιλίππου, Βασίλης Σούλης, Αντώνης Φώτσης, Νίκος Μπουντούρης, Δημήτρης Παπανικολάου, Μιχάλης Κακιούζης, αλλά και ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και πλέον προπονητής ποδοσφαίρου Δημήτρης Ελευθερόπουλος.