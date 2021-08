Ούτε οι χειρότεροι εχθροί των ΗΠΑ θα μπορούσαν να διανοηθούν ένα τόσο ταπεινωτικό φινάλε στον πιο μακρύ πόλεμο της ιστορίας τους. Λίγες ημέρες προτού συμπληρωθούν 20 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι Ταλιμπάν, που είχαν προσφέρει άσυλο στον Οσάμα μπιν Λάντεν, επανήλθαν στην εξουσία κατακτώντας όλα τα αστικά κέντρα μέσα σε λίγα μόνο 24ωρα.

Το διαμάντι του στέμματος, η πρωτεύουσα Καμπούλ, μια πόλη πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, έπεσε χωρίς να υπάρξει η παραμικρή αντίσταση από τον αφγανικό στρατό, για τη στελέχωση και εκπαίδευση του οποίου δαπανήθηκαν εκατοντάδες δισ. δολάρια.

Έτσι, λοιπόν, δύο δεκαετίες μετά την ανατροπή τους και την εισβολή του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στο Αφγανιστάν ξεκινά η εποχή των Ταλιμπάν που επιφέρει πλήρη αβεβαιότητα για περίπου 40 εκατομμύρια Αφγανούς, την ώρα που η Δύση προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της εν μέσω ανησυχίας για νέες προσφυγικές ροές.

Οι σκηνές απόλυτου τρόμου που βιώνουν Αφγανοί πολίτες, οι οποίοι επιχειρούν να εγκαταλείψουν τη χώρα άρον-άρον, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και προκαλούν σοκ.

Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία δείχνουν την απόγνωση στα πρόσωπα των πολιτών που προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβιβαστούν στα αεροπλάνα, με την κατάληξη σε πολλές περιπτώσεις να είναι τραγική. Παρά τις διαβεβαιώσεις των Ταλιμπάν ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αντίποινα κατά αμάχων, χιλιάδες δεν έχουν πειστεί.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ένας μάρτυρας είπε (Reuters) ότι είχε δει τα πτώματα πέντε ατόμων να μεταφέρονται σε ένα όχημα. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν τα θύματα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ή κατά τη διάρκεια των στιγμών πανικού που εξελίχθηκαν.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.

