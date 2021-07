Γουλβς: Επιστροφή στη δράση για τον Χιμένες

Τον περασμένο Νοεμβρίο, ο Ραούλ Χιμένες είχε τρομάξει τους ανθρώπους της Γουλβς στο παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ. Ο Μεξικανός επιθετικός είχε συγκρουστεί κεφάλι με κεφάλι με τον Νταβίντ Λουίζ, στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης και έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για δέκα λεπτά, δεχόμενος την ιατρική φροντίδα των ανθρώπων των «λύκων».

Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει κάταγμα στο κρανίο. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και είδε το υπόλοιπο της σεζόν από την εξέδρα. Όλο το διάστημα ακολουθούσε την αποθεραπεία του, με στόχο να επιστρέψει, όταν του το επιτρέψουν οι γιατροί, στην ενεργό δράση.

Η στιγμή για τον Χιμένες έφτασε στο χθεσινό (18/7) φιλικό της Γουλβς με την Κριου Αλεξάντρα. Ο 30χρονος αγωνίστηκε για τριάντα λεπτά, έχοντας μάλιστα και σουτ στο δοκάρι. Οι «λύκοι» πήραν την νίκη με 1-0, σε αυτό το καινούργιο ξεκίνημα που κάνουν με τον Μπρούνο Λάζε στον πάγκο τους.

Ο Χιμένες βρίσκεται στην ομάδα από το 2018 και έχει σημειώσει 34 γκολ στην Premier League.

Eight months of hard work and rehabilitation have led to this moment.

We’re all proud of you, @Raul_Jimenez9, and so pleased to see you back out there.

🐺 pic.twitter.com/bRhLZ3IFiU

— Wolves (@Wolves) July 17, 2021