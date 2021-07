Daily city life, during the outbreak of the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic, in Athens, Greece, on March 17, 2020. After the number of the infected population rose, Greece has taken additional measures against the spread of the COVID-19 virus closing down all cafes bars and restaurants, museums, archaeological sites, libraries and shopping malls./ Καθημερινότητα στην πόλη, στην περιόδο της Πανδημίας του Novel Coronavirus (COVID-19), στην Αθήνα, στις 17 Μαρτίου, 2020. Καθώς ο αριθμός του μολυσμένου πληθυσμού αυξήθηκε, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει κέντρα εστίασης, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες και εμπορικά κέντρα σε μια προσπάθεια μείωσης της διάδοσης του Κορωνοϊού.

Την βούληση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στην επιβολή οριζόντιων μέτρων όπως το γενικό lockdown, επανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης τονίζοντας ότι δεν πρέπει να περιοριστούν οι εμβολιασμένοι. Ξεκαθάρισε παράλληλα, ότι προς το παρόν δεν προβλέπονται νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων. Πως θα «πρασινίσουν» δάνεια 63 δισ. ευρώ Ειδικότερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε, ότι έχουμε μεν αύξηση στα κρούσματα, όμως «από την άλλη, δεν βλέπουμε να υπάρχει ανάλογη πίεση στο σύστημα υγείας. Πρέπει να διαχειριστούμε την αυξημένη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα με ψυχραιμία. Ξεκινάμε με τα μέτρα που έχουμε ήδη ανακοινώσει και παρακολουθούμε το φαινόμενο». Σε ό,τι αφορά τις αναφορές για επικείμενα μέτρα, οι οποίες όμως δεν επαληθεύθηκαν, όπως φάνηκε και από τις ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά, πχ. για τους πελάτες που θα επιτρέπεται να βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ότι «αν κάθε μέρα αλλάζουμε τα μέτρα, στο τέλος θα μπερδευτούμε και οι ίδιοι». Γενική καραντίνα δεν θα υπάρξει ξανά Ο κ. Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε παράλληλα, ότι «γενική καραντίνα δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά, διότι οι πλήρως εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν να βρεθούν στις ΜΕΘ. Είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού. Αυτούς δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε. Έχουν κάνει την υποχρέωση τους, έχουν εμβολιαστεί και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τους περιορίσει, να τους πει "κάτσε σπίτι σου"». «Αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί και είναι σε μεγαλύτερη ηλικία που κινδυνεύει περισσότερο, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να αποφεύγει τις συναντήσεις με όσους κινούνται, διότι κινδυνεύουν να κολλήσουν και να πάνε στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ και κινδυνεύουν σοβαρά», είπε ο . Γεωργιάδης. «Δεν προβλέπονται νέα μέτρα οικονομικής στήριξης» Σε ότι αφορά την λειτουργία των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων εστίασης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση, μέσα στις επόμενες 10-20-30 ημέρες συμπληρώνουν και την δεύτερη δόση. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι ή έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου, μπορούν να κάτσουν με την παρέα τους σε εξωτερικούς χώρους, δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε εσωτερικό χώρο, καλοκαίρι είναι, δεν είναι και του θανατά να καθίσουν σε εξωτερικό χώρο». «Κάθε φορά που εφαρμόζουμε καινούριο μέτρο, οι επιχειρηματίες αντιδρούν. Δεν τους αδικώ, διότι κάνουμε την ζωή τους πιο δύσκολη. Κανείς δεν θέλει να επιβάλλει μέτρα. Αν η Ελλάδα δείξει την εικόνα μιας χώρας χωρίς τήρηση μέτρων, η τουριστική εικόνα της χώρας καταστράφηκε», τόνισε ο Υπ. Ανάπτυξης. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «νέα μέτρα οικονομικής στήριξης τώρα δεν προβλέπονται. Αργότερα θα δούμε», ενώ σε ότι αφορά τα πάρτι σε beach bar με χιλιάδες θαμώνες, ο Υπ. Ανάπτυξης είπε ότι φέρουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Δραματικές εκκλήσεις από τις ΜΕΘ προς τους νέους Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από