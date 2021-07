Ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν θα πρέπει ήδη να θεωρείται ο Σέρχιο Ράμος, καθώς ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός έχει δώσει ήδη τα χέρια με τους Παριζιάνους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 34χρονος θα βρεθεί στην Πόλη του Φωτός μέσα στις επόμενες ώρες για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα έως και το καλοκαίρι του 2023, ώστε να ανακοινωθεί από τον γαλλικό σύλλογο.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός, δεν αποκλείεται ο Ράμος να ανακοινωθεί και μέσα στην ημέρα, πριν ακολουθήσουν οι Χακίμι και Ντοναρούμα.

Sergio Ramos will undergo his medical in the next hours then he’ll sign with PSG until June 2023. 🔴🔵

Official announcement coming also for Hakimi and then Donnarumma.

PSG are working since months to sign Moise Kean on loan – waiting for Benitez and Everton final decision. 👇🏻 https://t.co/uleeL6GNr8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2021