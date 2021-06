Πορτογαλικά ΜΜΕ: Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ροντρίγκο Μπατάγκλια

Από την Πορτογαλία εμφανίστηκε η τελευταία μεταγραφική φήμη που αφορά τον Παναθηναϊκό! Σύμφωνα με τον λογαριασμό «PortugueseSoccer.com» στο Twitter, οι «πράσινοι» παρακολουθούν τον 29χρονο χαφ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ροντρίγκο Μπατάγκλια.

Ο Μπατάγκλια ανήκει στην πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, αλλά φέτος έπαιξε δανεικός στην Αλαβές, καταγράφοντας 32 συμμετοχές στην Primera Division (2.495 λεπτά) και σκόραρε ένα γκολ. Επίσης είχε τρεις ολιγόλεπτες συμμετοχές στο Κόπα Ντελ Ρέι.

Έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι τον Ιούνιο του 2023, αλλά ο Αργεντινός μέσος με το ιταλικό διαβατήριο ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζεται και πρέπει να βρει ομάδα.

Η Αλαβές είχε οψιόν αγοράς 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπατάγκλια, αλλά η κακή οικονομική κατάσταση της δεν της επέτρεψε καν να διαπραγματευτεί. Buy out προβλέπεται και στο συμβόλαιο του Μπατάγκλια με τη Σπόρτινγκ, αλλά ορίζεται στο εξωπραγματικό αντίτιμο των 60 εκατομμυρίων ευρώ!

Είναι προφανές πως με τα ισχύοντα οικονομικά δεδομένα, εφόσον επιβεβαιωθεί η πληροφορία για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, πως συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δανεισμό. Πάντως, πρόκειται για έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις στη μεσαία γραμμή και έπαιξε καλά στην Ισπανία.

Ο Μπατάγκλια έχει δύο συμμετοχές με την Αργεντινή, ενώ με τους «Γκαούτσος» Κ20 είχε τερματίσει τρίτος στο Κόπα Αμέρικα Κ20 το 2011. Ο 29χρονος κεντρικός χαφ έχει πανηγυρίσει με τη Σπόρτινγκ ένα Κύπελλο Πορτογαλίας και δύο Λιγκ Καπ, αλλά φέτος δεν ήταν μέρος της ομάδας που αναδείχτηκε πρωταθλήτρια.

Ο Μπατάγκλια γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1991 στην πόλη Μορόν της Αργεντινής και έχει ύψος 1,87μ., ενώ χρησιμοποιεί το δεξί πόδι.

Record#Benfica eye Croatian mid Toma Bašić of Bordeaux. He can play an 6 or 8. Crisis at Bordeaux could help facilitate a transfer. Nuno Tavares apologized for video & is open to leaving.#SportingCP 16yr old Essugo will be in pre-season squad. Panathinaikos eye Battaglia.

