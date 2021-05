Πάρτι με σπασμένα φρένα από τον Στέλιο Ρόκκο στο MEGA

«H εκπομπή σήμερα έχει οδηγίες χρήσης. Θέλω να βάλετε τέρμα τις τηλεοράσεις σας και να περάσετε καλά, όσο θα περάσουμε και εμείς εδώ με τα φιλαράκια μου, που χαίρομαι πολύ που τα ξαναβλέπω μετά από καιρό.

Θα παίξουμε πολύ ωραία τραγούδια, υπάρχουν ωραίοι φίλοι που θα τραγουδήσουν μαζί μου. Χαλαρώστε και απολαύστε το».

Με αυτά τα λόγια υποδέχτηκε το κοινό ο Στέλιος Ρόκκος και ξεκίνησε το μοναδικό του πρόγραμμα στο «Σπίτι με το MEGA».

Ο τραγουδοποιός με το μοναδικό του ταλέντο κατάφερε να ενώσει σε μια εκπομπή διαφορετικά είδη μουσικής, από hard rock μέχρι κλασικά λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια μπλέχτηκαν υπέροχα με τη φωνή του Στέλιου Ρόκκου αλλά και των μοναδικών του καλεσμένων.

«Δεν φοβήθηκα»

Η βραδιά ξεκίνησε από το πιο πρόσφατο «Δεν φοβήθηκα», τη νέα του μεγάλη επιτυχία που κυκλοφορεί από την Panik Platinum ο Ρόκκος.

Το «Δεν φοβήθηκα» είναι μια ατμοσφαιρική μπαλάντα, σε μουσική και στίχου του ίδιου, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας των προηγούμενων μηνών και μέσα από αυτήν κάνει μια κατάθεση ψυχής για την αγάπη.

«Σμαράγδια και ρουμπίνια» από το υπέροχο παρελθόν

Ένα από τα τραγούδια που τον καθιέρωσε επέλεξε ο Στέλιος Ρόκκος για ζεστάνει το κοινό από την αρχή της μουσικής βραδιάς.

Το τραγούδι είναι από τον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1994 και είναι η δεύτερη προσωπική δουλειά του καλλιτέχνη.

Μια υπέροχη μπαλάντα που έχει σημαδέψει την καριέρα του καθώς είναι από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του και ουσιαστικά με αυτή συστήθηκε στο ευρύ κοινό.

Δέκα χρόνια αργότερα βγήκε το άκρως καλοκαιρινό «Μια φωτιά στην άμμο» σε μουσική του Mike Oldfield και στίχους του Θάνου Παπανικολάου που τραγούδησε μόνο για το κοινό του MEGA ο Στέλιος Ρόκκος.

Ήρθε το καλοκαίρι

O τραγουδοποιός επέλεξε δύο τραγούδια που μας κάνουν να ονειρευόμαστε καλοκαιρινούς έρωτες, θάλασσα και βουτιές.

Δύο χαρούμενα αλλά και ερωτικά τραγούδια από το 2015 και το 2016 ανέβασαν στα ύψη το κέφι στο «Σπίτι με το MEGA».

Σίγα μην κλάψω…

«Πάντα μου άρεσε να πειράζω τα κομμάτια και τα δικά μου και των άλλων. Μαζί με τον Μανώλη έχουμε διασκευάσει το «Που να γυρίζεις». Καλή ακρόαση» με αυτά τα λόγια προλόγισε ο Στέλιος Ρόκκος την διαφορετική εκδοχή της μεγάλης του επιτυχίας που ακολούθησε.

Το τραγούδι στο οποίο έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους μαζί με τον Νίκο Γρίτση άλλαξε τελείως μορφή.

Με την φανταστική εισαγωγή και κυρίως με την προσθήκη του σαξοφώνου το κομμάτι έγινε αγνώριστο σε μπλουζ εκδοχή με την φωνή του Ρόκκου να ταιριάζει τέλεια με την καινούργια ενορχήστρωση

Το σπουδαίου τραγούδι του Γιάννη Αγγελάκα «Σιγά μην κλάψω» επέλεξε ο Στέλιος Ρόκκος για να δείξει και την πιο ροκ πλευρά.

Σε ένα medley μαζί με το τραγούδι του Αγγελάκα, ο Αντώνης Βλάχος μπλέκει περίτεχνα το «Killing in the name» των «Rage against the machine».

Από το 2005 και τον δίσκο «Από δω και πάνω» το τραγούδι του Αγγελάκα έχει στιγματίσει την προσωπική του πορεία μετά τη διάλυση των «Τρύπες».

Ο τραγουδοποιός κάλεσε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά τον σπουδαίο ερμηνευτή του δημοτικού τραγουδιού Γιάννη Καψάλη, την Ασπασία Στρατηγού και τον Steven από τους My Excuse.

Στη βραδιά συμμετείχαν οι νεαροί αλλά πολύ ταλαντούχοι Αντώνης Βλάχος και Στεφανία Ρίζου

Παραδοσιακοί ήχοι από τον Γιάννη Καψάλη

Με το παραδοσιακό τραγούδι «Βασιλικός» υποδέχτηκε στη σκηνή του MEGA ο Στέλιος Ρόκκος τον Γιάννης Καψάλη.

«Ευτυχώς δεν χρειάζεται συστάσεις ο Γιάννης Καψάλης» ανέφερε ο Στέλιος Ρόκκος, «γνωριστήκαμε σε εκπομπή αλλά είναι σαν να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Καψάλης.

Ο τραγουδιστής της ηπειρώτικης μουσικής παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι του «Ελλάδα μου» που γράφτηκε για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που πονάνε για την πατρίδα. Τους το αφιερώνουμε».

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί και το υπέροχο «Στο ‘πα και στο ξαναλέω».

«Ο Στέλιος Ρόκκος είναι ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Αυτόν που τον χαρακτηρίζει είναι η ευαισθησία του και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος. Μου έκανε την τιμή να πούμε κάποια κομμάτια μαζί. Με βοήθησαν πολύ στη δουλειά μου» ανέφερε ο Γιάννης Καψάλης.

Με το ξεσηκωτικό «40 κύματα» και τους ήχους βιολιού ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή τον Γιάννη Καψάλη ο Στέλιος Ρόκκος.

Το τραγούδι, τη μουσική του οποίου έγραψε ο Μανώλη Αχαλινωτόπουλος και τους στίχους ο Θάνος Παπανικολάου έχει τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση ο Στέλιος Ρόκκος.

Το γλέντι συνεχίστηκε με το «Μαντήλι» σε μουσική και στίχους του Κώστα Αναστασίου και η εμφάνιση του Γιάννη Καψάλη ολοκληρώθηκε με το παραδοσιακό «Καίγομαι και σιγολιώνω».

Λαϊκοί δρόμοι από την Ασπασία Στρατηγού

Σε λαϊκούς δρόμους ακόμα και της δεκαετίας του ’60 κινήθηκε η ενότητα της βραδιάς με καλεσμένη την Ασπασία Στρατηγού.

Ο Στέλιος Ρόκκος ξεδιπλώνοντας και το ταλέντο στα λαϊκά τραγούδια ερμήνευσε μαζί της το τραγούδι «Καλή τύχη» του Μανώλη Αγγελόπουλου από το 1967 και τον δίσκο «Ξεριζωμένη γενιά» αλλά και το «Αγάπη όλο ζήλεια» του 1987 του Λεωνίδα Βελή.

«Πήρα το Χρήστο Νικολόπουλο τηλέφωνο γιατί ήξερα ότι τραγουδάτε μαζί και μου είπε ‘η Ασπασία είναι από τις καλύτερες ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες’ και αρχίζω να το ανακαλύπτω και εγώ. Μου αρέσει που τραγουδάς δωρικά τα λαϊκά τραγούδια. Χωρίς υπερβολές, όσο πρέπει. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας» ανέφερε ο Ρόκκος για την Ασπασία Στρατηγού.

Στη συνέχεια τραγούδησαν μαζί «Μ’ ένα όνειρο τρελό» του Σταμάτη Κόκοτα σε μια εξαιρετική λυρική εκτέλεση, το «Δρόμο» του Στέλιου Ρόκκου αλλά και το «Ξένος για σένανε και εχθρός» του Χρήσου Νικολόπουλου που έχει ερμηνεύσει πρώτος ο Γιώργος Νταλάρας.

Το «Άσε τα ψέματα» από τον δίσκο Λαβύρινθο, ένα τραγούδι που δεν λείπει από τις συναυλίες του Μάλαμα είπαν οι δύο ερμηνευτές και στη συνέχεια το «Αν το λες αυτό αγάπη» του Δημήτρη Κοντολάζου.

«Ο Στέλιος Ρόκκος ξεχωρίζει εξαιτίας του αυθορμητισμού του και της ικανότητάς του να πατάει σε πολλά είδη ταυτόχρονα. Ένας τραγουδοποιός δεν θα ήθελε να αποποιηθεί καμία από τρεις ιδιότητες. Θεωρώ ότι αυτό το πακέτο είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει» ανέφερε η Ασπασία Στρατηγού.