Η UEFA κάνει σκέψεις για Final Four στο Champions League

Αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Champions League μετράει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, καθώς απομένουν σχεδόν 48 ώρες για την έναρξη του αγγλικού εμφύλιου ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι!

Ωστόσο, πριν από το μεγάλο ραντεβού, τα μέλη της UEFA αναμένεται να συναντηθούν και να συζητήσουν για τυχόν αλλαγές στη διοργάνωση, με τη μία να είναι και η κατάργηση των εκτός έδρας γκολ!

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία δεν θα μείνει μόνο εκεί. Όπως αποκαλύπτουν οι «Times» της Νέας Υόρκης, η UEFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγωγής Final Four και τη δημιουργία μιας «εβδομάδας Champions League».

Ακριβώς όπως και της EuroLeague. Δύο μονούς ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό σε μία πόλη μέσα σε μόλις μερικές ημέρες. Η οριστική απόφαση ωστόσο αναμένεται στο τέλος του έτους και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φιλάθλων να κάνει πάντως τα πρώτα της παράπονα…

Champions League week set to become reality? UEFA leaders would like a final four week to close Champions League, two one and done semifinals and a grand final in one city.https://t.co/4fMu0bADaR

— tariq panja (@tariqpanja) May 27, 2021