Αντετοκούνμπο: Λατρεύω τις προκλήσεις – Πρέπει να βελτιωθούμε στον επόμενο αγώνα

Μετά τη νίκη των Μπακς επί των Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως είναι μόνο ένα παιχνίδι και πως θα πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα του στη συνέχεια.

Όσα είπε ο Γιάννης:

Για το καλάθι του Μίντλετον: «Βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, αυτό ξέρει να κάνει. Όταν έχεις έναν παίκτη όπως ο Κρις με την μπάλα, ξέρει τι μπορεί να κάνει. Πήγαμε για το ριμπάουντ αλλά δεν χρειάστηκε».

Για ένα χτύπημα που δέχθηκε στον αγκώνα: «Νιώθω καλά με τον αγκώνα μου. Προσπαθώ να παίξω και να διασκεδάσω τον αγώνα, δεν παρακαλάω. Ήταν ένα παιχνίδι, πρέπει να δούμε τι κάναμε καλά για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε στον δεύτερο αγώνα.

Για το σφύριγμα της παράβασης των 10 δευτερολέπτων στις βολές του: «Δεν θυμάμαι αν μου έκαναν παρατήρηση, αλλά εγώ θα συνεχίσω να κάνω την ρουτίνα μου, αν είναι 10 δευτερόλεπτα θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό.

Προσπάθησα να είμαι επιθετικός σε όλο τον αγώνα, αυτό θέλω να κάνω στην σειρά, αν είμαι εύστοχος ή άστοχος. Σε κάποιες μέρες θα είσαι εύστοχος, άλλες όχι. Αλλά πρέπει να συνεχίζεις».

Για το καλάθι του Μπάτλερ που έστειλε τον αγώνα την παράταση: «Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, λατρεύω την πρόκληση. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα μου».

Για την παρουσία των φιλάθλων: «Ήταν κάτι πολύ όμορφο, ακόμα και στο 50% της χωρητικότητας. Μας βοήθησαν πολύ και περιμένω να γεμίσει σύντομα».

