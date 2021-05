Morning shot of ferry travelling to Amorgos island during at the first summer of the pandemic of Covid-19. Passengers are obliged to wear masks, in Greece, July 2020 / Πρωινό στιγμιότυπο απο το πλοίο προς την Αμοργό κατά το πρώτο καλοκαίρι της πανδημίας του Covid-19. Οι επιβάτες υποχρεούνται να φορούν μάσκες, Ιούλιος, 2020

Μια καθημερινότητα που θα μοιάζει κατά το δυνατόν σε όσα ζούσαμε μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019, δηλαδή πριν την επέλαση του κοροναϊού στην Ευρώπη και την πρώτη επιβολή καραντίνας στη χώρα μας αρχίζουμε να ζούμε από σήμερα. Η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ιδανική, παρόλα αυτά βελτιώνεται αργά αλλά σταθερά, χάρη στο ταχύ πρόγραμμα εμβολιασμού και τη διενέργιεα των self test. «Συμβόλαιο θανάτου» στην Ζάκυνθο : Κοντά στην διαλεύκανση η ΕΛ.ΑΣ – Τα νέα στοιχεία Αποτέλεσμα αυτού είναι το γεγονός ότι από το πρωί της Παρασκευής 14 Μαϊου να έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μερικές ακόμα, μικρές αλλά τόσο ζωτικής σημασίας, ανάσες ελευθερίας. Τι θα ισχύσει από την Παρασκευή Από το πρωί της Παρασκευής: Καταργούνται τα SMS στο 13033 για τις μετακινήσεις μας και στο 13032 για τις αγορές μας.

Απελευθερώνονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Το ωράριο ελεύθερης κυκλοφορίας παρατείνεται μέχρι τις 00:30. Αντίστοιχα, θα παραταθεί και το ωράριο λειτουργίας των χώρων της εστίασης, οι οποίοι θα κλείνουν μισή ώρα πριν από το απαγορευτικό. Πώς θα λειτουργεί το λιανεμπόριο Καταργούνται επίσης το click inside και το click away και το λιανεμπόριο επιστρέφει στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας. Ο αριθμός των πελατών στο εσωτερικό των καταστημάτων λιανεμπορίου θα συναρτάται από τα τ.μ. του καταστήματος: Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εντός των καταστημάτων: ένας (1) πελάτης για κάθε 25 τ.μ.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των κοινόχρηστων χώρων των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών, ορίζεται ως εξής: ένας (1) πελάτης για κάθε 10 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου και τα οριζόμενα στο σημείο 25 της παρ. 1Β της ΚΥΑ Β’ 1441/10.04.21.

Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία. Πώς θα πηγαίνουμε στα νησιά Μία από τις σημαντικότερες απαγορεύσεις που αίρονται είναι αυτή των μετακινήσεων εκτός νομού. Ο περιορισμός αυτός καταργείται υπό προϋποθέσεις, που θα ισχύουν για τα ταξίδια σε νησιά, για τα οποία θα εφαρμοστεί η ελληνική εκδοχή του «πράσινου πιστοποιητικού». Το Green Pass, λοιπόν, μπαίνει στη ζωή μας και πιθανώς θα μείνει για καιρό. Όσοι θελήσουν να φτάσουν σε κάποιο νησιωτικό προορισμό οφείλουν να διαθέτουν ένα από τα εξής: Πιστοποιητικό εμβολιασμού με πάροδο 14 ημερών από τη δεύτερη δόση.

Αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) 72 ωρών, ή rapid test, ή self test 24 ωρών.

Βεβαίωση νόσησης δύο μήνες μετά τη νόσηση και έως εννέα μήνες. Τους ελέγχους για τις βεβαιώσεις θα εκτελούν και οι αεροπορικές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ υποχρεούνται όλοι οι ταξιδιώτες, 5 ετών και άνω, να έχουν κάτι από τα παραπάνω. Η δήλωση του self test θα γίνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, ενώ το PLF θα εξακολουθήσει να ισχύει για εισερχόμενους τουρίστες. Αξίζει να σημειωθεί πως ευκολότερες θα είναι και οι χερσαίες μετακινήσεις, καθώς θα γίνονται χωρίς την υποχρέωση για self test, κάτι που, ωστόσο, θα συστήνεται σε όσους ταξιδέψουν. ΕΠίσημη πρεμιέρα για τον τουρισμό Με κεντρικό σύνθημα «Ανοίγουμε Πανιά! – Ελληνικός Τουισμός 2021 Με Ασφάλεια!» ανοίγει από την Παρασκευή, 14 Μαΐου ο τουρισμός στη χώρα μας. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας θεωρείται ορόσημα, καθώς αίρεται το αυστηρό lockdown που είχε επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ επιτρέπονται, παράλληλα και οι υπερτοπικές μετακινήσεις προς την ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα. Ταυτόχρονα, το άνοιγμα του τουρισμού σηματοδοτεί την επανεκκίνηση ενός πολύ σημαντικού τομέα της οικονομίας, στον οποίο ποντάρει η κυβέρνηση, με δεδομένες και τις οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία της Covid 19 στη χώρα μας. Επίσης, από την 1η Ιουνίου τίθεται λειτουργία το ευρωπαϊκό πράσινο πιστοποιητικό, που έρχεται να υλοποιήσει την πρόταση της χώρας μας, για διευκόλυνση των ταξιδιών σε όσους έχουν εμβολιαστεί ή φέρουν αρνητικό τεστ. Ταυτόχρονα με τον προηγμένο αλγόριθμο EVA θα συνεχίσουν οι στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας μας, αναλόγως του επιδημιολογικού φορτίου της χώρας προέλευσης κάθε επισκέπτη. Τι φοβούνται οι επιστήμονες Αναμφίβολα, η απόφαση να ανοίξει ο τουρισμός, όπως και άλλες δραστηριότητες – κυρίως, το λιανεμπόριο και η εστίαση – αποτελούσε μείζονα ανάγκη για να δοθούν κάποιες ανάσες στην ελληνική οικονομία. Τόσο οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, όσο και στους κλάδους του λιανεμπορίου και της εστίασης, που είχαν «γονατίσει» οικονομικά από το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown, όσο όμως και οι πολίτες, οι οποίοι έχουν κουραστεί από τα περιοριστικά μέτρα και τις απαγορεύσεις, απαιτούσαν εδώ και καιρό να πάμε σε ένα προσεκτικό άνοιγμα δραστηριοτήτων. Εξάλλου, το ίδιο συμβαίνει αυτή την περίοδο και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες επιστρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά, τα επιδημιολογικά δεδομένα συνεχίζουν να είναι δύσκολα, με τη χώρα να μετρά καθημερινά 2.000 κρούσματα, κατά μέσο όρο, και με τους διασωληνωμένους ασθενείς κοροναϊού να παρουσιάζουν μείωση τις τελευταίες μέρες, χωρίς ωστόσο η εικόνα αυτή να επιτρέπει εφησυχασμό. Η κυβέρνηση, βέβαια, επιμένει ότι το άνοιγμα της οικονομίας γίνεται με προσεκτικά βήματα, ενώ θέτει και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, με συστάσεις στους πολίτες για συνέχιση της τήρησης των υγειονομικών μέτρων. Ωστόσο, πολλοί είναι οι ειδικοί που εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το άνοιγμα των περισσότερων δραστηριοτήτων με την ταυτόχρονη άρση σχεδόν όλων των περιορισμών. Συγκεκριμένα, την έντονη ανησυχία τους για την άρση των μέτρων, εξέφρασαν μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», οι Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, και Γιώργος Παυλάκης, γιατρός – ερευνητής στις ΗΠΑ. «Από τη Δευτέρα του Πάσχα είμαστε σε πορεία αύξησης και, μάλιστα, ταχεία. Τις επόμενες εβδομάδες θα φτάσουμε τα 2.600 κρούσματα, ως κυλιόμενο εβδομαδιαίο μέσο όρο, για να φτάσουμε σε μια αποκλιμάκωση τον Ιούνιο», έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ο κ. Σαρηγιάννης. Και διευκρίνισε ότι η αύξηση οφείλεται στα ανοίγματα που κάνουμε, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί δεν φορούν μάσκες. Δεν θα έπρεπε να έχουμε τα ανοίγματα «Στην κατάσταση που είμαστε, δεν θα έπρεπε να έχουμε καν τα ανοίγματα», τόνισε ο καθηγητής, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο λόγος που δικαιολογεί υγειονομικά να γίνουν, είναι τα self-tests και ο εμβολιασμός, ο οποίος, πάντως, θα δείξει τα ουσιαστικά του αποτελέσματα από τον Ιούνιο και μετά. «Η κάμψη από 1-2 Ιουνίου και έπειτα, θα οφείλεται αποκλειστικά στους εμβολιασμούς», εξήγησε ο κ. Σαρηγιάννης.