Τις λεπτομέρειες για το «ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού» ανακοινώνει ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης στο Σούνιο.

Με μήνυμα «Ανοίγουμε Πανιά», ο κ. Θεοχάρης -αφού αναφέρθηκε εκτενώς στην περσινή τουριστική περίοδο- τόνισε πως ο ελληνικός τουρισμός δίνει μάχες και τις κερδίζει, κάνοντας λόγο για «συντεταγμένο σχέδιο» και τη φετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη «ο ελληνικός τουρισμός ξεχωρίζει γιατί οι Έλληνες νοιάζονται και φέτος νοιάζονται και για την υγεία».

«Το 2020 ο ελληνικός τουρισμός κέρδισε ένα πολύ σημαντικό στοίχημα και για αυτό βραβεύθηκε από διεθνείς οργανισμούς». τόνισε ο κ. Θεοχάρης και πρόσθεσε πως στόχος «ήταν να κρατήσουμε τον τουρισμό ζωντανό»

Φέτος, όπως επανέλαβε αρκετές φορές, «μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο να αναδείξουμε τη φυσική ομορφιά και τον πολιτισμό μας, αλλά να ανοίξουμε με ασφάλεια».

Παρουσιάζοντας τη φετινή καμπάνια του ΕΟΤ ο γ.γ. του Οργανισμού, Δημήτρης Φραγκάκης, τόνισε πως δημιούργησαν το 2020 μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη, συμβάλλοντας στην «καλή φήμη της χώρας».

Μάλιστα, έκανε λόγο για χρονιά ανάκαμψης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο του ΕΟΤ.

Το κεντρικό μότο της φετινής καμπάνιας είναι το: «Αll you want is Greece – Ό,τι χρειάζεσαι είναι η Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Φραγκάκης και επεσήμανε πως βασικός στόχος είναι οι :«Άνθρωποι, οι αξίες και οι εμπειρίες».

Δείτε τις ανακοινώσεις

Τα μέτρα που ισχύουν με το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου

Όπως επισήμανε ο υπουργός Τουρισμού «ανοίγουμε την Παρασκευή με ένα σχέδιο προστασίας της υγειονομικής ασφάλειας όλων όσοι εμπλέκονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ολοκληρωμένο, τεχνολογικά προηγμένο και δοκιμασμένο: Υψώνουμε τείχος ασφαλείας με πέντε διαφορετικές ζώνες άμυνας, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει εκτενώς αλλά και βελτιώνουμε, σε επιμέρους λεπτομέρειες διαρκώς.Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1. Πρωτόκολλο εισόδου στην χώρα:

Συμπλήρωση του PLF μία ημέρα πριν την αναχώρηση

Πιστοποιητικό εμβολιασμού

PCR test έως και 72 ώρες πριν

Πιστοποιητικό ανάρρωσης

Ενεργοποίηση του Green Pass από 01/06

2. Λειτουργία Συστήματος Στοχευμένης Δειγματοληψίας, στηριζόμενο στο EVA, με rapid test

3. Πλέγμα ξενοδοχείων καραντίνας σε 35 σημεία της επικράτειας επί τη βάση των πυλών εισόδου και των κρουσμάτων του 2020

4. Εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων δραστηριοτήτων στον τουρισμό (μουσεία, διαδρομές με λεωφορεία, γιότινγκ κλπ)

5. Επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια ώστε να αναπτυχθεί ένα τείχος προστασίας του γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων, καθώς και εφαρμογή της «Γαλάζιας Ελευθερίας»

Εξάλλου, ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και στα πρόσφατα ταξίδια του σε αρκετές χώρες του πλανήτη, όπου και μίλησε για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.

«Πριν από μόλις μερικές ώρες βρισκόμουν στη Βρετανία. Και πιο πριν στη Γερμανία και την Πολωνία. Προηγουμένως επισκέφτηκα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Ρουμανία. Σε κάθε χώρα είχα συνομιλίες με κρατικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς. Πολλές διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. Το τελικό συμπέρασμα είναι ένα: Το θερμό και έντονο ενδιαφέρον για τον ελληνικό Τουρισμό.

» Και θέλω να σας μεταφέρω την αίσθηση της ανυπομονησίας, της προσμονής εκ μέρους των ξένων παραγόντων για το πότε και κυρίως το πώς ανοίγει ο Τουρισμός στην Ελλάδα. Πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος διαπιστώνοντας πόσο ψηλά βρίσκεται η πατρίδα στις προτιμήσεις τεράστιων αγορών, με εκατομμύρια ανθρώπους που ονειρεύονται, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να ταξιδέψουν στη χώρα μας.

» Άμεση και χειροπιαστή απόδειξη αυτού του, τόσο έντονου, ενδιαφέροντος, είναι οι συμφωνίες διεύρυνσης της συνεργασίας μας με τους μεγαλύτερους tour operator σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και η αύξηση των πτήσεων, με περισσότερα και πιο πυκνά καθημερινά δρομολόγια από περισσότερα αεροδρόμια αναχώρησης σε Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα.

Το σχέδιο «Γαλάζια Ελευθερία» της ελληνικής κυβέρνησης για τους οριζόντιους και καθολικούς εμβολιασμούς στα νησιά μάς φέρνει πιο κοντά στην απελευθέρωση» υπογράμμισε ο κ. Θεοχάρης.

Κατέληξε δε ο υπουργός Τουρισμού λέγοντας: «Γι’ αυτό παλεύει ολόκληρος και σύσσωμος ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα: Για να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, για να αφήσουμε πίσω τα μαύρα σύννεφα του φόβου και της ανασφάλειας. Για να κάνουμε το γαλανό και το λευκό της Ελλάδας τα χρώματα της ελπίδας και της ελευθερίας. Και θα τα καταφέρουμε».