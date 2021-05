Μεσίνα: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σημαίνουν Euroleague

Ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, Έτορε Μεσίνα, μίλησε στην εκπομπή Pick n’ Roll της Cosmote Tv και μίλησε για τις περιπτώσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Παράλληλα αναφέρθηκε σ’ έναν πρώην παίκτη που θα ήθελε να έχει στην Αρμάνι, ενώ υποστήριξε πως Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα του λείψει από το Final Four της EuroLeague.

Αναλυτικα οι δηλώσεις του Μεσίνα:

Για την πίεση που υπάρχει μετά την επιστροφή σε Final Four: «Είναι τα playoffs στην Ιταλία τώρα και αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε έτοιμοι στην EuroLeague. Αυτός είναι ο στόχος. Να είμαστε πανέτοιμοι. Δεν είναι εύκολο να ξεχνάμε τα προηγούμενα ματς, αλλά γερνώντας βελτιωνόμαστε λίγο περισσότερο. Το θέμα είναι ότι δεν σκεφτόμασταν το Final Four αλλά τα playoffs. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με νίκη και να επιστρέψουμε στο Final Four. Είναι η πρώτη φορά που δεν είμαστε αναγκασμένοι να κερδίσουμε και είναι χαρακτηριστικό το ότι με ρώτησαν στο μας με το Μόναχο με πόσους πόντους θα κερδίσουμε. Κερδίσαμε το ματς και κερδίσαμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πρόκριση στον τελικό».

Για το NBA: «Ήμουν πολύ χαρούμενος στο Σαν Αντόνιο και στόχος ήταν να παραμείνω στο ΝΒΑ. Δεν συνέβη οπότε γύρισα και έχω την ομάδα μου και ευχαριστώ τον Τζόρτζιο Αρμάνι για αυτό. Σε επίπεδο παικτών δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από εκείνους του ΝΒΑ, καθώς πρόκειται για σπουδαίους παίκτες με προσωπικότητα».

Όσο για τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό: «Το σκεφτόμουν πριν. Για πολλά χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σήμαιναν Ευρωλίγκα το να ακούς γι’ αυτούς. Λείπουν από την EuroLeague. Είναι πολύπλοκο να φτάσεις στο Final Four. Στο ΝΒΑ περνούν 16, ενώ στην Ευρωλίγκα 8. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με το καλεντάρι και να φτάσουνε 12 ομάδες στην επόμενη φάση. Οι πρώτες τέσσερις να περνούν αυτόματα και οι άλλες να παλεύουν για να βλέπουν τις επενδύσεις τους οι ιδιοκτήτες να αποφέρουν καρπούς».

Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Δεν θα μου λείψει ο Ομπράντοβιτς από το Final Four. Θα κέρδιζε αυτός».

Για κάποιον πρώην παίκτη που θα ήθελε τώρα στην Αρμάνι: «Αγαπώ τον Παπαλουκά. Εάν είμαι εδώ μαζί σας είναι χάρη σε αυτούς τους παίκτες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω».

Για την πιο δύσκολη στιγμή του στην EuroLeague: «Το 2008 είχε πεθάνει ο αδερφός μου πριν από ένα ματς με τον Ολυμπιακό».

Για την άμυνα του Χάινς στο Game5 και το καλάθι του ΛεΝτέι στο πρώτο ματς με την Μπάγερν: «Αρχικά, αξίζαμε να φτάσουμε στους τέσσερις. Στο πρώτο ματς το ότι καταφέραμε να γυρίσουμε από το -19 ήταν καθοριστικό. Ήταν δύσκολο και το καταφέραμε και ήταν το πιο κρίσιμο παιχνίδι».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο βιβλίο που διαβάζει το τελευταίο διάστημα: «Αυτή την περίοδο, επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια δεν έχεις την δύναμη στο μυαλό να αντέχεις και χρειάζεται να χαλαρώσεις πριν κοιμηθείς. Διαβάζω λοιπόν κάτι αστυνομικά».