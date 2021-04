Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Τζόρνταν Λόιντ σύμφωνα με ιταλική πηγή

Αποτελεί τον πρώτο στόχο του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα γκαρντ.

Είναι ο παίκτης που στην παρουσία του σε ελληνικό έδαφος, στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό πριν από λίγους μήνες, έκανε… όργια.

Ο λόγος για τον Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος εμφανίζεται πλέον να πλησιάζει όλο και περισσότερο προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με tweet τού πολύ έγκυρου σε θέματα μπάσκετ ιταλού δημοσιογράφου Λούκα Ντ’ Αλεσάντρο, ο Ολυμπιακός και ο Λόιντ βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα ντύσει τον Αμερικανό στα ερυθρόλευκα και θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Λόιντ προέρχεται από μια καταπληκτική σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους γκαρντ στη φετινή Euroleague.

«Ο Τζόρνταν Λόιντ είναι πολύ κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό. Ίσως να μιλάμε και για ένα deal που είναι οριστικό» έγραψε χαρακτηριστικά ο ιταλός δημοσιογράφος.

Jordan Loyd is really close to agree terms with Olympiacos BC Piraeus , maybe already there is a done deal

— Luca D’Alessandro (@LucaDa18) April 16, 2021