Από τις 50 εκατ. δόσεις εμβολίου των εταιρειών Pfizer, που θα λάβει νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τον Ιούνιο του 2021, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,2 εκατ. δόσεις, σύμφωνα με τον υπουργό υγείας Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με τον υπουργό στο δεύτερο τρίμηνο του έτους αντί για το τέταρτο, θα φτάσουν στην Ελλάδα επιπλέον 1,2 εκατ. δόσεις της Pfizer τον Ιούνιο.

Ο υπουργός Υγείας, σημείωσε ακόμα πως ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος κρουσμάτων έχει ελαφρώς μειωθεί και υπάρχει σταθεροποίηση στον δείκτη θετικότητας κάτω του 6%.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως τα ενεργά κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 27.462.

Νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν ανακοίνωσε πως επισπεύδεται η παράδοση 50.000.000 δόσεων εμβολίων των συγκεκριμένων εταιρειών.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για επιπλέον δόσεις εμβολίου αλλά για ποσότητες που είχαν ήδη συμφωνηθεί, αλλά η παράδοσή τους επισπεύδεται και αντί για το δ’ τρίμηνο του 2021 θα παραδοθούν στο β’ τρίμηνο του έτους.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως μέχρι την Τρίτη 126 εκατ. δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού είχαν παραδοθεί στην Ε.Ε, ενώ συνολικά έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 100 εκατ. δόσεις στους πολίτες. Επιπλέον, τόνισε πως η Κομισιόν βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Pfizer – BioNtech για αγορά 1,8 δισ. δόσεων για το 2022 – 2023.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε σήμερα τους 100 εκατομμύρια εμβολιασμούς κατά του νέου κορωνοϊού, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!

We are also accelerating the delivery of vaccines.

We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

