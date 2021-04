Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα ιρανικό εμπορικό πλοίο, το Saviz, έγινε στόχος επίθεσης στην Ερυθρά Θάλασσα, μία ημέρα μετά τις αναφορές του Τύπου ότι στοχοθετήθηκε με μαγνητικές βόμβες.

«Η έκρηξη σημειώθηκε την Τρίτη το πρωί στις 06:00 κοντά στις ακτές του Τζιμπουτί και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές, όχι όμως θύματα. Το πλοίο ήταν πολιτικό και είχε σταθμεύσει εκεί για να εποπτεύει την περιοχή για πειρατές» επεσήμανε ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου.

«Το συμβάν ερευνάται» πρόσθεσε.

Το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη το ιρανικό πρακτορείο Tasnim είχε μεταδώσει ότι ένα ιρανικό πλοίο που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας υπέστη ζημιές στην Ερυθρά Θάλασσα «από την έκρηξη μαγνητικών βομβών που είχαν τοποθετηθεί στο κύτος του».

Iranian ship ‘#SAVIZ‘ reportedly hit by a missile attack in Red Sea. The ship belongs to the #Iranian Revolutionary Guards and serves as a sort of Iranian front naval base in the Red Sea.

