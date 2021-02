Αφηνε υπονοούμενα εδώ και αρκετό καιρό η Σελένα Γκόμεζ ότι θα έκανε κάτι για να τιμήσει τα λατινοαμερικάνικα γονίδιά της και τελικά στις 27 Ιανουαρίου ανακοίνωσε επισήμως ότι το πρώτο της EP αποκλειστικά με ισπανόφωνα τραγούδια, το οποίο θα ονομάζεται «Revelación», θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου. Δύο κομμάτια μάς έχει ήδη παρουσιάσει: το ατμοσφαιρικό «De Una Vez» και το ρυθμικό «Baila Conmigo» (ένα ντουέτο με τον Rauw Alejandro).

Πολλοί καχύποπτοι θα σχολιάσουν ότι εκμεταλλεύεται το ρεύμα που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια με την ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα της μουσικής της Λατινικής Αμερικής σε ολόκληρη την υφήλιο. Η ίδια ξεκαθαρίζει πως το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να εορτάσει κάπως τις ρίζες της.

Η Γκόμεζ έχει καταγωγή από το Μεξικό και πήρε μάλιστα το μικρό όνομά της από τη Σελένα Κιντανίγια, έναν θρύλο της μουσικής tejano. Σε συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες ημέρες στον Revelación δήλωσε μάλιστα πως θεωρεί ότι τραγουδάει καλύτερα στα ισπανικά, αν και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και επίπονη προετοιμασία για να μάθει την ακριβή προφορά των λέξεων.

Τον τελευταίο καιρό πάντως είχε απασχολήσει τα Μέσα σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο είχε στραφεί εναντίον των επικεφαλής των μεγαλύτερων μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγορώντας τους ότι συνέβαλαν στην κλιμάκωση των επεισοδίων επειδή έχουν επιτρέψει τόσον καιρό τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών και διχαστικού λόγου.

«Σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα του να επιτρέπεις σε ανθρώπους οι οποίοι κρύβουν στην καρδιά τους μίσος να χρησιμοποιούν πλατφόρμες που θα έπρεπε να βοηθούν τους χρήστες τους να έρθουν κοντά και να δημιουργούν κοινότητες. Facebook, Instagram, Twitter, Google, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Σέριλ Σάντμπεργκ, Τζακ Ντόρσεϊ, Σούνταρ Πιτσάι, Σούζαν Βότσικι, έχετε όλοι σας απογοητεύσει τους αμερικανούς πολίτες σήμερα και ελπίζω να κάνετε κάτι στο μέλλον για να επανορθώσετε» είχε γράψει.

Πιο πρόσφατα, η 28χρονη σταρ της ποπ εστίασε στη ζημιά που έχει προκαλέσει το Facebook επειδή δεν φιλτράρει τα fake news που διακινούνται με θέμα το εμβόλιο κατά της COVID-19. «Οι λανθασμένες επιστημονικές πληροφορίες έχουν κοστίσει πολλές ζωές και θα συνεχίζουν να κοστίζουν κι άλλες. Το Facebook έχει πει ότι δεν επιτρέπει τη διάδοση ψεμάτων σχετικά με τον κορωνοϊό και τα εμβόλια, όμως τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Το συγκεκριμένο θα είναι υπεύθυνο για χιλιάδες θανάτους αν δεν αναλάβει δράση τώρα». Οι παρεμβάσεις της έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι αποτελεί μία από τις πλέον δημοφιλείς προσωπικότητες παγκοσμίως. Μόνο στο Instagram την ακολουθούν περισσότεροι από 207 εκατομμύρια λογαριασμοί και λέγεται πως για κάθε χορηγούμενο ποστ που ανεβάζει αμείβεται με 800.000 δολάρια.

Πολυσχιδής και επιδραστική

Φαίνεται πως τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα την απασχολούν έντονα διότι και υπέρ της άμβλωσης είχε ταχθεί ανοιχτά και το κίνημα Black Lives Matter είχε στηρίξει οικονομικά και ηθικά. Ισως τα τελευταία χρόνια που υπήρξαν ιδιαιτέρως δύσκολα για την Γκόμεζ να άλλαξαν την κοσμοθεωρία της και να την ώθησαν σε πιο βαθείς προβληματισμούς.

Είναι γνωστό πως από την εποχή που ετοίμαζε το δεύτερο σόλο άλμπουμ της, το ωραίο «Revival» του 2015, είχε διαγνωστεί με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), μια χρόνια πολυσυστηματική φλεγμονώδη αυτοάνοση πάθηση με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία. Το 2016 χρειάστηκε να διακόψει μια περιοδεία διότι ήρθε αντιμέτωπη με επιπλοκές όπως κρίσεις πανικού, αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη. Εναν χρόνο αργότερα, αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας αποκαλύπτοντας αργότερα ότι την περίοδο της αποχής από τη μουσική είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Το διάστημα εκείνο αποφάσισε ότι ήθελε να δοκιμάσει τις ικανότητές της και σε άλλες δραστηριότητες και ενεπλάκη με τις τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι μάλιστα υπεύθυνη για μια μεγάλη επιτυχία του Netflix, το εφηβικό δράμα «13 Reasons Why», αλλά και για το ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ «Living Undocumented», το οποίο μελετά τη δύσκολη ζωή των μεταναστών που βρίσκονται στις ΗΠΑ χωρίς χαρτιά.

Τον Ιανουάριο του 2020 κυκλοφόρησε την τρίτη προσωπική δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Rare» που περιείχε τη μεγάλη επιτυχία «Lose You to Love Me» και έλαβε τις καλύτερες κριτικές στη μέχρι τώρα πορεία της.

Γεννημένη στο Τέξας το 1992, άρχισε την καριέρα της στη βιομηχανία του θεάματος από τα επτά της χρόνια. Αγαπημένη του εφηβικού κοινού χρίστηκε το 2007, χάρη στη μεγάλη επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς «Wizards of Waverly Place» που προβαλλόταν στο δίκτυο της Disney. Εκείνη την περίοδο αποφάσισε να ασχοληθεί και με τη μουσική και έφτιαξε την μπάντα Selena Gomez & the Scene με την οποία κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ και την κλασική πλέον ποπ επιτυχία «Love You Like A Love Song».

Παράλληλα, προσπαθούσε να μεταπηδήσει στον κινηματογράφο, όπου η μόνη αξιόλογη ταινία στην οποία είχε κεντρικό ρόλο ήταν το «Spring Breakers» (2012) του εκκεντρικού Χάρμονι Κορίν. Εχει ωστόσο εμφανιστεί στο φιλμ «Οι νεκροί δεν πεθαίνουν» του Τζιμ Τζάρμους αλλά και στο «Μια βροχερή μέρα στη Νέα Υόρκη» του Γούντι Aλεν, αμφότερα του 2019. Σύντομα πάντως θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσω της κωμωδίας «Only Murders in the Building» στην οποία θα συμπρωταγωνιστεί με τον Στιβ Μάρτιν και τον Μάρτιν Σορτ.

Η όμορφη τραγουδίστρια έχει υπάρξει συχνά στόχος των σκανδαλοθηρικών εντύπων και ιστοσελίδων διότι έχει εμπλακεί ερωτικά με διαφόρους συναδέλφους της. Το 2008 άρχισε να βγαίνει με τον Νικ Τζόνας. Ο δεσμός τους δεν κράτησε πολύ. Το 2010 ερωτεύτηκε τον Τζάστιν Μπίμπερ – η σχέση του ήταν θυελλώδης, με συχνούς καβγάδες, χωρισμούς και επανενώσεις. Τον Ιανουάριο του 2017 γνώρισε τoν The Weeknd, λίγους μήνες αργότερα αποφάσισαν να συζήσουν, όμως η συμβίωση δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Λέγεται πως πολλά τραγούδια από το άλμπουμ του «My Dear Melancholy» αναφέρονται σε εκείνη.

Το έρεισμά της στα social media την έχει καταστήσει περιζήτητο όνομα για εμπορικές συνεργασίες. Εχει εμφανιστεί σε καμπάνια του οίκου Louis Vuitton, όμως πιο επιτυχημένη θεωρείται η σύμπραξή της με την εταιρεία αθλητικών ειδών Puma – μαζί δημιούργησαν τη δημοφιλή συλλογή SG x PUMA Strong Girl. Τον περασμένο Σεπτέμβριο λάνσαρε τη δική της σειρά καλλυντικών με την επωνυμία Rare Beauty. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως φημίζεται για την πλούσια φιλανθρωπική δράση της, ειδικά σε θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας των νέων, ενώ είναι υπέρμαχος των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και πρέσβειρα της Unicef από τα 17 της. Καθόλου άσχημα για ένα κορίτσι που πολλοί είχαν υποτιμήσει στην αρχή ως άλλο ένα χαριτωμένο μουτράκι της Disney.