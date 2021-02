Μύθοι της πασαρέλας με συγκλονιστικές ιστορίες

Στα 80s και στα 90s μεσουρανούσε στις πασαρέλες του Versace και στις διαφημιστικές καμπάνιες της Chanel. Υπήρξε από τους πρώτους αγγέλους της Victoria’s Secret, «αντίπαλον δέος» της Σίντι Κρόφορντ (αναδείχθηκαν την ίδια χρονιά, το 1983, χάρη στον διαγωνισμό «Look of the Year» της Elite Models στον οποίο συμμετείχαν, ενώ διέθεταν και παρόμοια χαρακτηριστικά που έκαναν πολλούς να νομίζουν ότι είναι αδελφές) και πρωταγωνίστρια σε δύο από τα πιο εμβληματικά video clips όλων των εποχών, τα «November Rain» και «Don’t Cry» των Guns and Roses, την περίοδο που είχε δεσμό με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, Axl Rose.

Ο λόγος για το supermodel Στέφανι Σέιμουρ, η οποία αυτές τις ημέρες ζει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, καθώς θρηνεί τον χαμό του γιου της, Χάρι Μπραντ, από υπερβολική δόση φαρμάκων, στις 17 Ιανουαρίου. Ο 24χρονος, που ήταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά της Σέιμουρ με τον πολυεκατομμυριούχο σύζυγό της, επιχειρηματία, εκδότη και συλλέκτη έργων τέχνης Πίτερ Μπραντ, τα τελευταία χρόνια πάλευε με τον εθισμό του και σκόπευε να ξεκινήσει πρόγραμμα απεξάρτησης μέσα στο 2021. Από πολύ μικρός, λόγω του status των γονιών του, ήταν γνωστός στους κοσμικούς κύκλους της Νέας Υόρκης, ενώ ακολουθώντας το παράδειγμα της μητέρας του, είχε ήδη κάνει, από την εφηβεία του, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Πίτερ, κάποια βήματα στο μόντελινγκ. Οι δύο νεαροί αγάπησαν τον κόσμο της μόδας από παιδιά, αφού η μητέρα τους τούς έπαιρνε μαζί της σε διάφορες επαγγελματικές φωτογραφίσεις. Επίσης, ασχολούνταν με το ανδρικό μακιγιάζ – είχαν και δική τους συλλογή στη γνωστή εταιρεία καλλυντικών MΑC -, κάτι που έμαθαν παρακολουθώντας τη Σέιμουρ όταν βαφόταν.

Λίγες ημέρες πριν από τον Χάρι, ένας άλλος θάνατος είχε συγκλονίσει τον κόσμο της μόδας. Η Στέλλα Τέναντ, η πρώην μούσα του Καρλ Λάγκερφελντ, το πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας της Chanel (1996), η αγέλαστη εκπρόσωπος του ανδρόγυνου στυλ, έδωσε τέλος στη ζωή της, στις 22 Δεκεμβρίου 2020. Την ανακοίνωση έκανε η οικογένειά της λίγες ημέρες αργότερα, χωρίς όμως να δοθεί απάντηση ως προς το τι ώθησε την 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών να φτάσει στην αυτοχειρία.

Η Λίντα Εβαντζελίστα, ο σύζυγος-αρπακτικό και η Κάρεν Μούλντερ

Ενας από τους πρώτους ανθρώπους που έσπευσαν να μιλήσουν για την απώλεια της Τέναντ, με ανάρτησή της στα social media, αλλά και να συμπαρασταθούν στη Σέιμουρ για τον χαμό του γιου της, ήταν η – επίσης supermodel των 90s και νονά του Χάρι μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ – Λίντα Εβαντζελίστα. Η, γεννημένη στον Καναδά, ιταλικής καταγωγής μούσα του super star φωτογράφου Στίβεν Μάιζελ, έχει και εκείνη απασχολήσει τη δημοσιότητα με τα προβλήματα στην προσωπική της ζωή.

Πρώτα, το 2012, όταν διεκδίκησε δικαστικώς από τον δισεκατομμυριούχο Φρανσουά-Ανρί Πινό, τον πανίσχυρο CEO του ομίλου ειδών πολυτελείας Kering και τωρινό σύζυγο της Σάλμα Χάγεκ, διατροφή ύψους 46.000 δολαρίων τον μήνα για τον γιο που απέκτησαν από την τετράμηνη σχέση τους. Ο Πινό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν έχει σχέσεις με τον μικρό Ογκουστίν Τζέιμς και ότι απαίτησε από την Εβαντζελίστα να κάνει έκτρωση μόλις έμαθε για την εγκυμοσύνη της, τελικά συμβιβάστηκε εξωδικαστικώς μαζί της. Το ποσό στο οποίο κατέληξαν δεν έγινε γνωστό.

Το περασμένο φθινόπωρο ξέσπασε και άλλο σκάνδαλο, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον πρώην σύζυγο της Εβαντζελίστα, Ζεράλ Μαρί. Ο ισχυρότατος μάνατζερ μοντέλων, πρόεδρος έως το 2010 του πρακτορείου Elite Model Management, κατηγορήθηκε από εννέα γυναίκες για σεξουαλική επίθεση και βιασμό τη χρονική περίοδο 1980-1998.

Το 1999, σε ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού BBC, ο Μαρί σε βίντεο που τραβήχτηκε με κρυφή κάμερα ζητεί από ανήλικο μοντέλο να συνευρεθεί ερωτικά μαζί του, με αντάλλαγμα 300 στερλίνες. Η Λίντα Εβαντζελίστα, που ήταν παντρεμένη μαζί του από το 1987 μέχρι το 1993, δεν είχε ιδέα για τις επιθέσεις, αλλά δήλωσε ότι πιστεύει τις γυναίκες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ραγίζει η καρδιά μου γιατί αυτές είναι πληγές που μπορεί να μη γιατρευτούν ποτέ, και θαυμάζω το κουράγιο και τη δύναμή τους».

Ηδη, όμως, από το 2001 κατηγορούσε τον Μαρί για απόπειρα βιασμού της και η Κάρεν Μούλντερ. Η Ολλανδή, που έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας όπως οι Chanel, Dior και Versace, έχει υπάρξει μοντέλο της Victoria’s Secret και της οποίας η ημερήσια αμοιβή κάποια στιγμή άγγιζε τις 10.000 στερλίνες, εδώ και μία εικοσαετία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, και κυρίως τα ανήλικα κορίτσια του χώρου της.

Πέρα από τον Μαρί, έχει κατηγορήσει και άλλα μεγαλοστελέχη ότι της έχουν κάνει σεξουαλική επίθεση, ακόμη και τον Αλβέρτο του Μονακό. Η Μούλντερ, που αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική για πέντε μήνες – την οποία πλήρωσε ο Μαρί. Ακολούθησε μια απόπειρα αυτοκτονίας με υπνωτικά χάπια το 2002, ενώ το 2009 συνελήφθη καθώς απειλούσε ότι θα επιτεθεί στον πλαστικό της χειρουργό.

Η «Ρωσίδα Ραπουνζέλ», η εγγονή του Χέμινγκγουεϊ και η φωτογράφος πολέμου

Με την κατάθλιψη έχουν παλέψει κατά καιρούς πολλά νεαρά, ανερχόμενα, αλλά και καταξιωμένα μοντέλα, πολλές φορές με τραγική κατάληξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ρουσλάνα Σεργκέγιεβνα Κουρσoύνοβα, ένα ανερχόμενο αστέρι της πασαρέλας, με εξώφυλλα στους κορυφαίους διεθνείς τίτλους, αλλά και με συνεργασίες με διάσημους οίκους όπως Vera Wang και Nina Ricci, η οποία τον Ιούνιο του 2008 έδωσε τέλος στη ζωή της πέφτοντας από τον ένατο όροφο του κτιρίου στο οποίο διέμενε στο Μανχάταν.

Είχε μόλις επιστρέψει από το Παρίσι, όπου βρισκόταν για δουλειά. Η «Ρωσίδα Ραπουνζέλ», όπως την αποκαλούσαν, επειδή είχε ασυνήθιστα μακριά μαλλιά, λίγο καιρό πριν από τον θάνατό της είχε στραφεί στην αμφιλεγόμενη σέκτα «Rose of the World», με έδρα τη Μόσχα, προκειμένου να βρει λύση σε προβλήματα ερωτικής και οικονομικής φύσεως, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε ένα από τα σημειώματα που βρέθηκαν αργότερα στο διαμέρισμά της έγραφε: «Οσο περισσότερα αποκτώ, τόσο μεγαλύτερη η μοναξιά».

Εναν χρόνο αργότερα, η ουκρανή φίλη της και επίσης μοντέλο Αναστάζια Ντορζντόβα, με την οποία είχε παρακολουθήσει σεμινάρια στη «Rose of the World», έδωσε το ίδιο τραγικό τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από πολυκατοικία στο Κίεβο.

Το 1996, σε ένα διαμέρισμα στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, μια άλλη καλλονή, η Μαργκό Χέμινγκγουεϊ, εγγονή του βραβευμένου με Νομπέλ Λογοτεχνίας Ερνεστ Χέμινγκγουεϊ, βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών, σε ηλικία 42 ετών. Το διάσημο μοντέλο ήταν από τα πρώτα πιο ακριβοπληρωμένα του χώρου, κυρίως χάρη στο συμβόλαιο αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε υπογράψει το 1977 με τον οίκο καλλυντικών Fabergé για να διαφημίσει το άρωμά του «Babe».

Σύμφωνα με αποκάλυψη που έκανε η αδελφή της, Μάριελ, το 2013 στο ντοκιμαντέρ «Running from Crazy» (Τρέχοντας μακριά από την τρέλα), η Μαργκό και η μεγαλύτερή αδελφή της, Μάφετ, είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον πατέρα τους. Εγκλημα για το οποίο η ίδια η Μαργκό είχε κατηγορήσει τη δεκαετία του ’90 τον νονό της.

Με βαρύ οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού, εθισμού σε ναρκωτικά και αυτοκτονιών, η Μαργκό από την εφηβεία της αντιμετώπιζε ανάλογα προβλήματα, σε συνδυασμό με βουλιμία και επιληψία. Καθώς περνούσαν τα χρόνια και άρχισε και η πτωτική πορεία της καριέρας της, βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά στην κατάθλιψη, η οποία τελικά την οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα. Παρ’ όλα αυτά, μόλις το 2005 αποδέχτηκε η οικογένειά της ότι η αιτία του θανάτου της ήταν η αυτοκτονία.

Τέλος, ένα από τα πρώτα top models – προτού ακόμη καθιερωθεί ο όρος – που βίωσαν την κατάθλιψη, και δη από την παιδική τους ηλικία, ήταν η Λι Μίλερ. Το 1928, σε ηλικία 20 ετών, η εντυπωσιακή καλλονή την οποία ανακάλυψε ο μεγαλοεκδότης Κοντέ Ναστ, όταν την έσωσε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που, αφηρημένη πήγαινε να περάσει τον δρόμο, φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο της αμερικανικής «Vogue» (που ανήκε στον Ναστ).

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γίνεται ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της εποχής της και στις συναναστροφές της συγκαταλέγονται διασημότητες όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο μουσικoσυνθέτης Τζορτζ Γκέρσουιν και μέλη της οικογένειας των Βάντερμπιλντ. Η ζωή όμως αυτή, όπως έλεγε, την έκανε να νιώθει κενή και έτσι, δύο χρόνια αργότερα, με αφορμή και ένα σκάνδαλο που ξέσπασε έπειτα από μια διαφημιστική καμπάνια στην οποία συμμετείχε, σταμάτησε το μόντελινγκ και στράφηκε στη φωτογραφία. Μάλιστα, έγινε από τις πρώτες γυναίκες που φωτογράφισαν πεδία μαχών κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πέρασε χρονικό διάστημα φωτογραφίζοντας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά η πιο διάσημη φωτογραφία της είναι αυτή στην οποία απεικονίζεται να κάνει μπάνιο στην μπανιέρα του Χίτλερ στο εγκαταλελειμμένο διαμέρισμά του στο Μόναχο, την ημέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατός του μέσα στο μπούνκερ κοντά στην Καγκελαρία στο Βερολίνο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τα όσα είδε στον πόλεμο και γι’ αυτό, το τέλος της ζωής της, το πέρασε σε βαθιά κατάθλιψη καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Μετά τον θάνατό της, όμως, αποκαλύφθηκε, χάρη στο αρχείο που διατηρούσε, ότι ζούσε και με δύο τραυματικά μυστικά τα οποία δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει. Το ένα ήταν ο βιασμός της σε ηλικία μόλις επτά ετών από έναν άγνωστο σε φιλικό σπίτι και το δεύτερο το γεγονός ότι μέχρι και την ενηλικίωσή της ο πατέρας της συνήθιζε να τη φωτογραφίζει γυμνή, μερικές φορές μαζί με φίλες της. Τις αποκαλύψεις έκανε ο γιος της, Αντονι Πένροουζ, το 1985, στο βιβλίο του με τίτλο «The Lives of Lee Miller» (Οι ζωές της Λι Μίλερ).

ΒΗΜΑGAZINO