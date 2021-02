Το χιουμοριστικό σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Super Bowl

Στο Super Bowl ήταν στραμμένα όλα τα βλέμματα το βράδυ, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δε θα μπορούσε να είναι… εκτός κλίματος.

Ο Greek Freak σχολίασε το μεγάλο γεγονός κάνοντας χιουμοριστική αναφορά στο καλλιτεχνικό κομμάτι, και συγκεκριμένα στη Σακίρα και την Τζένιφερ Λόπες.

«Άκουσα πως η Σακίρα και η Τζένιφερ Λόπεζ δε θα τραγουδήσουν λόγω Weekend. Τι, δε δουλεύουν Κυριακές;» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

I heard Shakira and JLo are not performing because it’s The Weekend…they don’t work on Sunday?

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2021