Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, αρμόδιο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Όπως αναφέρεται, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Ζοζέπ Μπορέλ συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας στο πλαίσιο των σχετικών συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου.

In ☎️ conversation, FM @Christodulides discussed with #EU HR/VP @JosepBorrellF the current situation in #EastMed, the ongoing efforts aimed at resumption of negotiations on #Cyprus problem, and EU-#Turkey relations in light of relavant European Council conclusions of Dec’ 2020. pic.twitter.com/ImdQpbjTrt

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) January 10, 2021