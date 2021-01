Τα δώρα που θέλουν από τον Άγιο Βασίλη αποκάλυψαν οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, σε ένα όμορφο βίντεο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Φυσικά, κυριάρχησε η ευχή για υγεία και να εξαφανιστεί επιτέλους η πανδημία του κοροναϊού, που μόνο κακό έχει φέρει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Κάποιοι παίκτες ζήτησαν επίσης κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και άλλα υλικά αγαθά.

Ο Κώστας Σλούκας όμως, εκτός από υγεία σε εκείνον και την οικογένειά του, ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη και μία συμμετοχή στο Final Four της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Για να δούμε, θα κάνει ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών τη χάρη στον Σλούκα;

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

🎅🏾🤔🎁 What did you ask Santa for? Τι ζήτησαν φέτος οι «ερυθρόλευκοι» από τον Άγιο Βασίλη; Η απάντηση στο OlympiacosBC TV! @kos_slou 🙏🏼😁🔥

📺 Δείτε όλο το βίντεο εδώ… https://t.co/i7UfsTJwnK#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/4Z7x80Sm4D

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) January 1, 2021