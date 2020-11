Λίβερπουλ : «Συμφωνία της Μπαρτσελόνα με τον Βαϊνάλντουμ»

Μπορεί στη Λίβερπουλ να αισιοδοξούν ότι ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ θα παραμείνει στην ομάδα, αλλά η Μπαρτσελόνα παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση και φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολλανδό μέσο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «todofichajes.com», ο 30χρονος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Καταλανούς για τη νέα σεζόν.

Το συμβόλαιο του Βαϊνάλντουμ με τους «κόκκινους» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2021, με τον Γιούργκεν Κλοπ να ευελπιστεί πως θα τον έχει στο ρόστερ και τη νέα χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Ολλανδό έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον τόσο η Μίλαν όσο και η Ίντερ.

Gini Wijnaldum agreed to join Barcelona as long ago as September, TodoFichajes reports.

