Νέα Ζηλανδία: 100 φάλαινες και δελφίνια εξόκειλαν και πέθαναν στην άμμο

Περίπου 100 φάλαινες πιλότοι και δελφίνια πέθαναν αφού εξώκειλαν στα απομονωμένα νησιά Κάθαμ, περίπου 800 χιλιόμετρα από τις ανατολικές ακτές της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Τα περισσότερα κήτη εξώκειλαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όμως οι προσπάθειες να σωθούν ήταν δύσκολες καθώς η πρόσβαση στα νησιά αυτά δεν είναι εύκολη.

Η Υπηρεσία Διατήρησης της Άγριας Φύσης της Νέας Ζηλανδίας (DOC) ανακοίνωσε ότι 97 φάλαινες και τρία δελφίνια πέθαναν, ενώ πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν την Κυριακή.

«Μόνο 26 φάλαινες ήταν ζωντανές τότε, οι περισσότερες από τις οποίες έμοιαζαν αδύναμες, και τους κάναμε ευθανασία λόγω της θαλασσοταραχής και επειδή ήταν σχεδόν βέβαιο ότι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες υπήρχαν στην περιοχή» επεσήμανε η Τζέμα Ουέλτς, αξιωματούχος της DOC.

Τέτοιου είδους περιστατικά είναι συχνά στα νησιά Κάθαμ, με σχεδόν 1.000 κήτη να πεθαίνουν το 1918.

Εξάλλου τον Σεπτέμβριο αρκετές εκατοντάδες φάλαινες πέθαναν στα ρηχά νερά στα ανοικτά των ακτών της Αυστραλίας.

Nearly 100 whales die after mass stranding in New Zealand https://t.co/PtYsFZ8id8 pic.twitter.com/gnAntojsGI

