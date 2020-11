Νοσοκομείον «η Λίβερπουλ»

Αυτό που συμβαίνει στη Λίβερπουλ φέτος με τους τραυματισμούς, δεν έχει προηγούμενο. Οι πρωταθλητές Αγγλίας βλέπουν τη λίστα να μεγαλώνει ασταμάτητα, με τελευταία προσθήκη, αυτή του Τζο Γκόμεζ.

Η αποχώρηση του από την προπόνηση της εθνικής Αγγλίας, έκαναν άπαντες να τρομάξουν για σοβαρό τραυματισμό. Οι φόβοι για μεγάλη ζημιά επιβεβαιώθηκαν από τον αγγλικό σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο νεαρός άσος πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός για τρεις με πέντε μήνες.

Από την μεριά της Λίβερπουλ, ωστόσο, η συγκεκριμένη είδηση δεν είναι απλά ένα κακό νέο, αλλά μία συνέχεια ενός πραγματικού… «εφιάλτη». Ο Γιούργκεν Κλοπ βλέπει τη λίστα να μεγαλώνει καθώς αυτός είναι ο 13ος ποδοσφαιριστής που μένει εκτός λόγω τραυματισμού στη φετινή σεζόν και ο έκτος αυτή την στιγμή, με το «οπλοστάσιο» να… αδειάζει!

Joe Gomez has suffered a potentially serious injury whilst away on England duty. Liverpool injuries this season: Alisson

Van Dijk

Matip

Gomez

Alexander-Arnold

Fabinho

Keita

Thiago

Henderson

Oxlade-Chamberlain

Shaqiri

Mane pic.twitter.com/QikJvs0vQX — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2020

Οι σοβαροί τραυματισμοί…

Μπορεί οι «κόκκινοι» να ξεκίνησαν τη σεζόν με υπεροπλία σε κάθε θέση, όμως δεν έχουμε φτάσει καν στα μισά και οι επιλογές έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα. Μαζί με τον Γκόμεζ, στη λίστα υπάρχουν ακόμα πέντε ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, αυτοί είναι οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Τιάγκο, Τροντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Αλεξ Τσάμπερλεϊν και Φαμπίνιο. Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι στο γεγονός ότι τραυματιστήκαν αλλά στο ότι θα αργήσει η επιστροφή τους.

Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι αυτό του Ολλανδού στόπερ. Ο Φαν Ντάικ ήταν ο ηγέτης της άμυνας και από τους βασικούς λόγους που η ομάδα είχε σταθερότητα στο αμυντικό κομμάτι του γηπέδου. Ωστόσο, η άτσαλη έξοδο του Πίκφορντ στο ντέρμπι του Μέρσισαϊντ κόντρα στην Έβερτον, τον έφερε στην πόρτα του χειρουργείου αφού υπέστη ρήξη χιαστών και ταυτόχρονα χάνει όλη τη σεζόν.

Σοβαρός είναι και ο τραυματισμός του Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο ταλαντούχος μπακ τραυματίστηκε στο ντέρμπι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι και οι εξετάσεις έβγαλαν πως θα πρέπει να μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Συγκεκριμένα, η ενόχληση της γάμπας του δεν επιτρέπει στον Γιούργκεν Κλοπ να χρησιμοποιήσει τον νεαρό άσο.

Liverpool will be without Trent-Alexander-Arnold until December due to a calf injury. pic.twitter.com/sfMksxVwxq — Goal (@goal) November 9, 2020

Εκείνοι που δεν θα αργήσουν να επιστρέψουν!

Μπορεί οι περιπτώσεις των Τιάγκο και Φαμπίνιο να μην είναι τόσο σοβαρές όσο οι παραπάνω, ωστόσο στη παρούσα στιγμή, η απώλεια του δεύτερου, είναι μεγάλη. Ο Βραζιλιάνος άσος ήταν μία αξιόπιστη λύση για τα στόπερ όμως η ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί για δύο εβδομάδες. Μάλιστα υπήρχαν και φόβοι για θλάση, οι οποίοι (ευτυχώς) δεν επιβεβαιώθηκαν.

Τέλος, ο Ισπανός χάφ αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω εθνικών υποχρεώσεων. Σίγουρα, ο Γερμανός τεχνικός χαροποιείται με αυτό το γεγονός, όμως το σοβαρό πρόβλημα βρίσκεται στην άμυνα και όχι στον άξονα.

Η διαφορετική κατάσταση με τον Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν

Ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν είναι μία άλλη περίπτωση από τους παραπάνω. Ο Άγγλος μέσος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από σοβαρούς τραυματισμούς, ωστόσο ο τελευταίος κρατάει από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ο διεθνής άσος είχε ένα θέμα στο γόνατο και ακόμα δεν είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Η διαφορά με τους υπόλοιπους, είναι πως ο Κλοπ γνώριζε κατα την διάρκεια των μεταγραφών αυτή την απώλεια και έτσι προχώρησε στην κάλυψη του κενού που άφησε ο νεαρός. Μία κίνηση που δεν μπορούσε να κάνει τους με τους υπόλοιπους και θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον Γενάρη.

Οι επιλογές που έχουν… απομείνει!

Ότι έγινε, έγινε. Ο Κλοπ το γνωρίζει και αυτό που έχει να κάνει είναι, εκτός από υπομονή, να καλύψει τις θέσεις που έχουν μείνει «ορφανές». Το μεγάλο πρόβλημα είναι κυρίως στα στόπερ. Συγκεκριμένα, μόνο ο Ζοέλ Μάτιπ είναι από τους… έμπειρους καθώς από εκεί και έπειτα, οι επιλογές είναι ο 19χρονος αλλά ταλαντούχος, Σεπ Φαν ντε Μπεργκ, ο συνομίλικος του, Ρις Γουίλιαμς και ο Ναθάνιελ Φίλιπς.

Τέλος, στα δεξιά της άμυνας υπάρχουν οι επιλογές των Τζέιμς Μίλνερ και Νέκο Γουίλιαμς. Από την άλλη, στα αριστερά, ο Άντριου Ρόμπερτσον είναι υγιής και έτοιμος να προσφέρει ενώ πίσω του είναι ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος επίσης ξεπέρασε τους τραυματισμούς.

Williams is thrust into the starting lineup following injuries to Virgil van Dijk and Fabinho. #FMTNews #Klopp #Liverpool https://t.co/6BUkpqLo4C — Free Malaysia Today (@fmtoday) November 4, 2020

Τα προβλήματα βγαίνουν στους αριθμούς!

Η φετινή σεζόν είναι αρκετά περίεργη σε πολλά πρωταθλήματα. Είναι αδιαμφησβήτητο ότι διανύουμε μία διαφορετική χρονιά από τις υπόλοιπες και ο κορωνοϊός έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η Λίβερπουλ έπεσε «θύμα» σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις έως τώρα, καθώς ηττήθηκε με το βαρύ 7-2 (!) από την Άστον Βίλα.

Οι απουσίες της μέσα στην χρονιά, φαίνονται και στους αριθμούς. Μπορεί οι «κόκκινοι» να βρίσκονται ένα βαθμό μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος, όμως τα νούμερα που έχει στην άμυνα, είναι απογοητευτικά.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Κλοπ έχει δεχθεί 16 τέρματα σε 8 αγωνιστικές, με αποτέλεσμα να έχει την δεύτερη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία (!!). Η πρώτη σε αυτόν τον τομέα, είναι η νεοφώτιστη Λιντς με 17, με τους «κόκκινους» να μην απέχουν πολύ από αυτή την αρνητική πρωτιά.