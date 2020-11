Στην πολιτεία της Πενσιλβάνια ο δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν διευρύνει το προβάδισμά του έναντι του αντιπάλου του, ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του ινστιτούτου Edison Research για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, στην περίπτωση που ο Μπάιντεν κερδίσει την πολιτεία αυτή (20 εκλέκτορες) εξασφαλίζει τους 270 εκλέκτορες και κηρύσσεται νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με το 96% των εκτιμώμενων ψήφων καταμετρημένο, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λαμβάνει 49,6% και ο Τραμπ 49,1%.

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή για την ίδια πολιτεία προκειμένου να διαχωριστούν οι ψήφοι που ελήφθησαν μετά την ημέρα των εκλογών στις 3 Νοεμβρίου και να κρατηθούν σε σφραγισμένο κιβώτιο.

Το διάταγμα υπέγραψε ο αναπληρωτής δικαστής Σάμουελ Αλίτο, ο οποίος αναφέρει πως «όλα τα εκλογικά συμβούλια της κομητείας διατάσσονται, εν αναμονή περαιτέρω διαταγής του Δικαστηρίου, να συμμορφωθούν με τις ακόλουθες οδηγίες που παρέσχε ο Γραμματέας της Κοινοπολιτείας στις 28 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή, ότι όλα τα ψηφοδέλτια που ελήφθησαν ταχυδρομικά μετά τις 8 μ.μ. της 3 Νοεμβρίου, να διαχωριστούν και διατηρηθούν σε ασφαλές και σφραγισμένο κιβώτιο χωριστά από τα άλλα ψηφοδέλτια».

BREAKING: Alito temporarily orders Pennsylvania counties to segregate late-arriving mail ballots (something most or all are already doing). Refers matter to full Supreme Court for next step. pic.twitter.com/0fB2681vqG

— Greg Stohr (@GregStohr) November 7, 2020