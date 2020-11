Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, απόψε το βράδυ, δήλωσε ότι αναμένει πως θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, ωστόσο απέφυγε να ανακοινώσει ότι είναι ο νικητής.

Στην ομιλία του, κατά την οποία προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός, ο πρώην αντιπρόεδρος είπε ότι πιστεύει πως είναι σαφές ότι εξασφαλίζει αρκετές Πολιτείες ώστε να κερδίσει την προεδρία.

«Δεν είμαι εδώ για να διακηρύξω ότι νικήσαμε, αλλά να αναφέρω πως όταν τελειώσει η καταμέτρηση, πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές», είπε.

«Κάθε ψήφος πρέπει να μετρήσει», τόνισε, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι αυτή θα είναι «μια νίκη για τη δημοκρατία και την Αμερική».

Ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι, μολονότι ήταν υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς, θα κυβερνήσει «ως Αμερικανός πρόεδρος», τόσο για αυτούς που τον ψήφισαν, όσο και για εκείνους που δεν τον ψήφισαν.

«Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι η δημοκρατία είναι ο παλμός του έθνους» ανέφερε κατά το μήνυμά στους αμερικανούς πολίτες ο Τζο Μπάιντεν.

«Αυτό που μας ενώνει σαν Αμερικανούς είναι μεγαλύτερο από αυτό που μας διχάζει».

«Δε θα είναι δικιά μας είναι, θα είναι νίκη του αμερικανικού λαού».

«Η προεδρία αυτή εν είναι τρόπαιο αλλά αξίωμα σε αυτό το έθνος που εκπροσωπεί τους πάντες»

Tune in as I address the nation on the state of the race. https://t.co/00QtuYAiI7

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020