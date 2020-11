Στις πρώτες δηλώσεις του μετά το κλείσιμο της κάλπης στις ΗΠΑ προχώρησε αργά το βράδυ των εκλογών (ώρα Ηνωμένων Πολιτειών) ο Τζο Μπάιντεν.

«Αισθανόμαστε πολύ καλά. Πιστεύουμε ότι ήδη έχουμε κερδίσει την Αριζόνα. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα» είπε μπροστά από ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη Μινεσότα και τη Τζόρτζια, τις οποίες όπως είπε όλα δείχνουν ότι κερδίζει.

«Νιώθουμε καλά για το Ουϊσκόνσιν και το Μίσιγκαν και παρά του ότι θα πάρει πολύ χρόνο θα την κερδίσουμε την Πενσυλβάνια» συνέχισε, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο σύνθημα νίκης.

«Θα χρειαστεί χρόνο για να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι» εξήγησε και συμπλήρωσε πως «αύριο το πρωί θα γνωρίζουμε τα αρχικά αποτελέσματα».

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα» υπογράμμισε.

«Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι του παππού μου παραμένω πιστός σε αυτά που πιστεύω και καλώ και εσάς να κάνετε το ίδιο» κατέληξε και ευχαρίστησε τους πάντες.

«Συνεχίστε να πιστεύετε, θα νικήσουμε τις εκλογές».

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020