Εκλογές ΗΠΑ : Γιατί είναι έξαλλοι με το FOX στο επιτελείο του Τραμπ

Αναστάτωση έχει προκληθεί μετά την απόφαση του Fox News, ένα Μέσο που έχει στηρίζει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ, να «δώσει» στον Τζο Μπάιντεν την πολιτεία της Αριζόνα.

Όπως σημείωναν πηγές του Fox News, επρόκειτο για τεράστια νίκη για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, η οποία ενισχύει τις πιθανότητες εκλογής του Τζο Μπάιντεν.

Σημειώνεται πως αν ο Μπάιντεν κερδίσει την Αριζόνα, του δίνονται πολλά περιθώρια για νίκη ακόμη κι αν χάσει την Πενσυλβάνια -όπως συμβαίνει τώρα- αρκεί να επικρατήσει στο Μίσιγκαν και το Ουϊσκόνσιν.

Η αντίδραση από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση, με ανώτερο σύμβουλο του νυν αμερικανού προέδρου να επισημαίνει πως είναι πολύ νωρίς για να αναδειχτεί νικητής στην Αριζόνα.

«Πιστεύουμε ότι πάνω από τα 2/3 αυτών των ψηφοφόρων θα είναι υπέρ του Τραμπ» είπε μεταξύ άλλων.

WAY too soon to be calling Arizona…way too soon. We believe over 2/3 of those outstanding Election Day voters are going to be for Trump. Can’t believe Fox was so anxious to pull the trigger here after taking so long to call Florida. Wow.

— Jason Miller (@JasonMillerinDC) November 4, 2020