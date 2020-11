Σε θρίλερ, όπως άλλωστε αναμενόταν εξελίσσεται η εκλογική βραδιά στις ΗΠΑ, καθώς όσο περνάει η ώρα έρχονται στο φως το αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, το θρίλερ για την εκλογή του νέου προέδρου αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.

Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε αποτέλεσμα, φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να κερδίσει ένα μικρό προβάδισμα, αφού φαίνεται να προηγείται σε πολλές από τις πολιτείες «κλειδιά».

Μια από αυτές είναι η Φλόριντα, η οποία ξεκίνησε να δίνει αποτελέσματα πολύ νωρίς, με την καταμέτρηση να αγγίζει το 100%. Αυτή τη στιγμή με το 94% των ψήφων καταμετρημένο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει 51,2%, ενώ ο Τζο Μπάιντεν το 47,7%. Πρόκειται για μια διαφορά που δύσκολα θα ανατραπεί.

Την ίδια στιγμή, το «κόκκινο» χρώμα του Τραμπ φαίνεται να παίρνουν η Πενσιλβάνια, η Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο, καθώς και το Τέξας, όπου όλες θεωρούνται «κλειδιά». Μάλιστα, σύμφωνα με αναλυτές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, αν ο Τζο Μπάιντεν χάσει Οχάιο και Βόρεια Καρολίνα, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να ανακτήσει χαμένο έδαφος από κάποιες από τις πολιτείες που έχασε η Χίλαρι Κλίντον το 2016. Δηλαδή την Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν κα το Ουισκόνσιν. Σε κάθε περίπτωση, στην Αριζόνα προηγείται ο Μπάιντεν. Πρόκειται για ακόμα μια πολιτεία κομβικής σημασίας. Σύμφωνα με προβλέψεις των New York Times και του NBC, ο Μπάιντεν εξασφάλιζε μέχρι τις 05:30 ώρα Ελλάδας 131 εκλέκτορες και ο Τραμπ 108.

Μέχρι νωρίς το πρωί της Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει την πολιτεία του Κεντάκι (8 εκλέκτορες), Οκλαχόμα (7 εκλέκτορες), το Τένεσι (11 εκλέκτορες), την Αλαμπάμα (9 εκλέκτορες), Μισσισιπί (6 εκλέκτορες), τη Νότια Καρολίνα (9 εκλέκτορες), το Αρκάνσας (6 εκλέκτορες) και Δυτική Βιρτζίνια (5 εκλέκτορες) , την Ιντιάνα (11 εκλέκτορες), το Γουαϊόμινγκ (3 εκλέκτορες), τη Λουιζιάνα (8 εκλέκτορες, Κάνσας (6 εκλέκτορες) και τη Νεμπράσκα ( 3 εκλέκτορες).

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν έχει κερδίσει ήδη την πολιτεία του Βερμόντ (3 εκλέκτορες), τη Βιρτζίνια (13 εκλέκτορες), το Νιού Τζέρσεϊ (14 εκλέκτορες), τη Μασαχουσέτη (11 εκλέκτορες), το Μέριλαντ (10 εκλέκτορες), το Ιλινόις (20 εκλέκτορες), το Ρόουντ Άιλαντ (4 εκλέκτορες), το Ντέλαγουερ (3 εκλέκτορες), το Κονέκτικατ (7 εκλέκτορες), της Νέας Υόρκης (29 εκλέκτορες), του Νιού Μέξικο (5 εκλέκτορες), την περιφέρεια της Κολούμπια στην Ουάσινγκτον (3 εκλέκτορες), το Κολοράντο (9 εκλέκτορες).

