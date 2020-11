Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν και μάλιστα ενίσχυσαν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και ABC.

Οι Δημοκρατικοί προβλέπεται να κερδίσουν τέσσερις με πέντε έδρες επιπλέον στη Βουλή, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά αυτά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν 232 σε σύνολο 435 εδρών.

Democrats wil keep control of the House

@FoxNews

— Political Polls (@PpollingNumbers) November 4, 2020