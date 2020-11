Μπορεί να είναι σχετικά νωρίς ακόμη, ωστόσο και οι δύο υποψήφιοι των Προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ βγήκαν και μίλησαν στον αμερικάνικο λαό με την σιγουριά του νικητή. Βέβαια για ακόμη μία φορά ο Τραμπ δεν μπόρεσε να αποφύγει τις ακραιότητες, ενώ από την πλευρά του ο Μπάιντεν ήταν πιο ήρεμος και τυπικός.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη λεγόμενη «λαϊκή ψήφο», ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 49,9%, αύξηση 3,2% σε σχέση με τις ψήφους της Χ. Κλίντον. Ο Τραμπ παίρνει 48,6% και αύξηση ψήφων 0,5% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Κάτι που δείχνει ότι η οικονομία έπαιξε σπουδαίο ρόλο σε μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που ψηφίζουν με την τσέπη τους κι όχι κοιτώντας τα λάθη στο θέμα της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση η μάχη μεταξύ Μπαίντεν -Τραμπ συνεχίζεται στήθος με στήθος ενώ το παιχνίδι αναμένεται να παιχτεί στις εξής πέντε πολιτείες: Αριζόνα, Τζόρτζια, Μίσιγκαν, Πενσυλβάνια και Ουισκόνσιν.

Σε ορισμένες Πολιτείες έχει καταμετρηθεί χαμηλό ποσοστό επιστολικής ψήφου με την πλειοψηφία αυτών να κατευθύνεται προς τον Μπάιντεν. Το Μίτσιγκαν έχει 16 εκλέκτορες κι έχει καταμετρηθεί το 74%. Μέχρι ώρας προηγείται ο Ντ. Τραμπ, αλλά δεν έχουν μπει εκλογικά τμήματα που θεωρούνται προπύργια των Δημοκρατικών.

Στη Τζόρτζια επίσης, έχει καταμετρηθεί το 95%, εκλέγει 16 εκλέκτορες αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί ψήφοι από οχυρά των Δημοκρατικών.

Αυτές οι δύο Πολιτείες εκτιμάται ότι μπορεί να δώσουν τον τελικό νικητή εφόσον ο Μπάιντεν διατηρήσει το προβάδισμα στην Αριζόνα με 11 εκλέκτορες, και τη Νεβάδα με 6 εκλέκτορες.

Η Πενσυλβάνια με 20 εκλέκτορες εκτιμάται ότι οδεύει προς τον Τραμπ λόγω της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει με τον Μπάιντεν και η οποία δύσκολα ανατρέπεται.

Το ίδιος εκτιμάται και για τη Β. Καρολίνα με 15 εκλέκτορες ενώ το Ουισκόνσιν με 10 εκλέκτορες και καταμετρημένο το 81% δείχνει να «γέρνει» προς τον Τραμπ αν και η διαφορά είναι μεταξύ τους 116 χιλ. ψήφοι.

Συγκεκριμένα αντιδράσεις ακόμη και σε διακεκριμένους αμερικάνους δικηγόρους έχει προκαλέσει ο λόγος Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε χωρίς αποδείξεις πως κάποιοι θέλουν να στερήσουν τα πολιτικά δικαιώματα των οπαδών του, ενώ μάλιστα δήλωσε ένα κρίσιμο και κομβικό σημείο της καταμέτρησης των ψήφων πως θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Μια πολύ θλιβερή ομάδα ανθρώπων προσπαθεί να στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα των εκατομμυρίων ανθρώπων που ψήφισαν Τραμπ, είπε χαρακτηριστικά ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος στη δήλωση που έκανε από τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα και παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε 5 πολιτείες-κλειδιά που μπορεί να καθορίσουν την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε σήμερα τη νίκη του επί του δημοκρατικού αντιπάλου του, του Τζο Μπάιντεν.

«Ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον υποστηρικτών του στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, τα εκλογικά αποτελέσματα από μερικές αμφίρροπες πολιτείες, περιλαμβανομένων της Πενσιλβάνια, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και της Τζόρτζια, εξακολουθούν να μην είναι σαφή και προβολές από μεγάλα δίκτυα και την Edison Research δείχνουν πως ο Τραμπ εξακολουθεί να υπολείπεται των 270 εκλεκτορικών ψήφων που χρειάζεται για να επανεκλεγεί.

Φαίνεται για ακόμη μία φορά πως ο Ντόναλντ Τραμπ τα κατάφερε και συγκέντρωσε πάνω του όλα τα βλέμματα μιλώντας με υπερβολική σιγουριά, χωρίς ωστόσο να έχουν βάση τα λόγια του.

Μέχρι και ο βετεράνος Ρεπουμπλικανός εκλογικός δικηγόρος Μπεν Γκίνσμπεργκ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της Δικαιοσύνης.

«Αυτό που είπε ο Πρόεδρος απόψε δεν είναι μόνο άνευ προηγουμένου και δεν έχει μόνο καμία βάση στο νόμο, αλλά είναι πραγματικά κακό για όλους τους άλλους άνδρες και γυναίκες που έχουν ψηφίσει ως Ρεπουμπλικάνοι σήμερα», ανέφερε ο βετεράνος δικηγόρος τονίζοντας μάλιστα πως δεν έχει δει ξανά κάτι τέτοιο από Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο Μπάιντεν ήταν αρκετά συγκρατημένος στον λόγο του, εμφανίζοντας όμως μία αισιοδοξία για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε με αισιοδοξία για τη Μινεσότα και τη Τζόρτζια.

«Νιώθουμε καλά για το Ουϊσκόνσιν και το Μίσιγκαν και παρά του ότι θα πάρει πολύ χρόνο θα την κερδίσουμε την Πενσυλβάνια» συνέχισε, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο σύνθημα νίκης.

