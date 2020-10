Ανακοίνωσε Ντε Γκουζμάν ο ΟΦΗ

Ο Τζόναθαν Ντε Γκουζμάν είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του ΟΦΗ, με τους μελανόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτηση του για έναν χρόνο.

Ο Ολλανδός μέσος που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό είχε συμφωνήσει με τους Κρητικούς μέχρι το τέλος της σεζόν και σήμερα έβαλε και τυπικά την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Jonathan Alexander de Guzman, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας, διάρκειας ενός έτους, ως το καλοκαίρι του 2021.

Γεννημένος στις 13 Σεπτεμβρίου 1987 στο Τορόντο, ο 33χρονος μέσος, άρχισε την ποδοσφαιρική του πορεία από τα τμήματα υποδομής της Feyenoord.

Το καλοκαίρι του 2005 προβιβάσθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία παρέμεινε για πέντε χρόνια, έχοντας 129 συμμετοχές και 26 γκολ.

Τον Ιούλιο του 2010 αποκτήθηκε από την Mallorca, με την οποία μέτρησε 37 συμμετοχές και 6 γκολ. Τη σεζόν 2011-12 αγωνίστηκε με τα χρώματα της Villarreal, σε 26 αναμετρήσεις.

Το καλοκαίρι του 2012 παραχωρήθηκε δανεικός στην Swansea, στην οποία έπαιξε για τα επόμενα δυο χρόνια, σε συνολικά 93 αγώνες, πετυχαίνοντας 15 γκολ.

Τον Αύγουστο του 2014 μετακόμισε στην Ιταλία για την Napoli, ομάδα με την οποία είχε 36 συμμετοχές και 7 γκολ.

Από τον Ιανουάριο του 2016 και για διάστημα έξι μηνών, αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Carpi, παίζοντας σε 5 αναμετρήσεις.

Τον Αύγουστο του 2016 παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στην Chievo Verona, με την φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 29 αναμετρήσεις, σκοράροντας δυο φορές.

Το καλοκαίρι του 2017 εντάχθηκε στο δυναμικό της Eintracht, παίζοντας σε συνολικά 68 αγώνες και πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ.

Ο Jonathan de Guzman έχει χριστεί διεθνής με την Εθνική ανδρών της Ολλανδίας, έχοντας αγωνιστεί σε 14 αναμετρήσεις και με την U21, μετρώντας 15 συμμετοχές και 6 γκολ.

Jonathan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ»!

Γράψτε το σχόλιο σας…

SHAREAddThis Sharing ButtonsShare to Facebook

AddThis Sharing ButtonsShare to Twitter

Share to MessengerShare to WhatsAppShare to ViberShare to E-mailTAGS:

SUPERLEAGUE

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ

ΟΦΗ

Διαβάστε επίσης

Εμφυτεύματα Δοντιών Με 70% Έκπτωση! Γνώση, Εμπειρία & Χαμηλές ΤιμέςPankarta