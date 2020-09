Παναθηναϊκός : «Συγχαρητήρια Γιάννη! Μας έκανες για άλλη μία φορά υπερήφανους»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική σεζόν MVP του ΝΒΑ κάνοντας ακόμα μία φορά υπερήφανη την Ελλάδα!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχάρη και αυτή από την πλευρά της το επίτευγμα του «Greek Freak» που συνεχίζει να κάνει πράγματα και θαύματα στο μαγευτικό μπασκετικό κόσμο του NBA.

Συγκεκριμένα, η πράσινη ΚΑΕ έγραψε στα Social Media:

«Συγχαρητήρια Γιάννη! Μας έκανες για άλλη μία φορά υπερήφανους!».

Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση:

Συγχαρητήρια Γιάννη! Μας έκανες για άλλη μία φορά υπερήφανους! 🇬🇷

Keep making us proud Giannis!👏🔝@Giannis_An34 joins Michael Jordan and Hakeen Olajuwon as only players to win MVP & DPOY in the same season.#GreekFreak #NBA #NBAAwards #KiaMVP #Congratulations pic.twitter.com/JYpkRK5tzI

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 19, 2020