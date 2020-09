Premier League : Λίβερπουλ και Σίτι θα κονταροκτυπηθούν και φέτος για τον τίτλο

26 Ιουλίου – 12 Σεπτεμβρίου. H Premier League επιστρέφει μετά από 48 μέρες. Η αρχή της φετινής κούρσας θα είναι στο Κρέιβεν Κότατζ εκεί που η νεοφώτιστη Φούλαμ θα υποδεχθεί την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, ενώ λίγο αργότερα την σκυτάλη θα την πάρει η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η οποία αντιμετωπίζει στο Άνφιλντ την Λιντς, με την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλιτσα να επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία μετά από 16 χρόνια.

H υπόθεση τίτλος

Η Λίβερπουλ, η οποία κυριάρχησε την προηγούμενη σεζόν, επιστρέφοντας στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 30 χρόνια, έχει την πρόκληση να διατηρήσει το στέμμα της. Ένα επίτευγμα που έχουν καταφέρει λίγες ομάδες στην εποχή της Premier League, καθώς από την αγωνιστική σεζόν 2008/2009, μόνο η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα έχει κάνει το back2back. Η αρμάδα του Γιούργκεν Κλοπ κινήθηκε ήσυχα μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς έχει αποκτήσει μόνο τον Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό.

Ο Γερμανός τεχνικός δεν έχει αλλοιώσει την ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο, την προηγούμενη χρονιά, με τους Reds να μπαίνουν στην μάχη του τίτλου όντας το πρώτο φαβορί. Το μόνο ερωτηματικό για τους Πρωταθλητές είναι πως ο Κλοπ θα αντεπεξέλθει και στο νέο πρωτάθλημα, χωρίς να έχει το απαιτούμενο βάθος στο ρόστερ του.

Από την άλλη η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει κινήσεις ουσίας. Μπορεί το προηγούμενο διάστημα να την απασχολούσε τι τροπή θα πάρει το σίριαλ του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα, με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να μένει εν τέλει και την επόμενη χρονιά στους Μπλαουγκράνα αλλά έχει καταφέρει να προσθέσει στο ρόστερ της δυο ποδοσφαιριστές που την ανεβάζουν επίπεδο.

Απέκτησε τον Φεράν Τόρες από την Βαλένθια, με τον Ισπανικό μεσοεπιθετικό να καλείται να αντικαταστήσει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Νταβίντ Σίλβα, ενώ πρόσθεσε στο ρόστερ της και τον Νέιθαν Ακε, με τον Ολλανδό αμυντικό να καλείται να… γεμίσει τα κενά, που είχε άμυνα των Πολιτών την προηγούμενη σεζόν. Βέβαια, ο μεγάλος στόχος του Πεπ Γκουαρντιόλα για την άμυνα της Σίτι είναι ο Καλιντού Κουλιμπαλί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή με την Νάπολι.

«Η Σίτι έχει την καλύτερη ομάδα και θα είναι ένα από τα φαβορί για το φετινό τίτλο. Θα είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα με την Λίβερπουλ αλλά νομίζω αυτές οι δυο θα διεκδικήσουν και πάλι τον τίτλο», είχε αναφέρει ο Μάικα Ρίτσαρντ σε δηλώσεις του στο Sky Sports.

Η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Ακόμα κι αν η μάχη για τον τίτλο παραμείνει υπόθεση για δυο, ο αγώνας για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα είναι σίγουρα συναρπαστικός. Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησαν σε μεταγραφές που τις ανέβασαν επίπεδο, ενώ στο Βόρειο Λονδίνο, Μικέλ Αρτέτα και Ζοσέ Μουρίνιο προετοιμάζονται για τις πρώτες ολόκληρες σεζόν τους στο πάγκο των Άρσεναλ και Τότεναμ αντίστοιχα.

Αρχικά, η ομάδα του Φράνκ Λάμπαρντ έκανε την… αντεπίθεση της στο μεταγραφικό παζάρι, συγκεντρώνοντας αυτήν την στιγμή τις περισσότερες πιθανότητες να σπάσει το δίπολο των Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ. Οι Μπλε έχουν δημιουργήσει μια επιθετική γραμμή που τρομάζει, (Ζιγιές, Βέρνερ, Χάβερτς) ενώ πρόσθεσαν στην άμυνα τους τους Τιάγκο Σίλβα και Τσίλγουελ.

Από την άλλη, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θέλει να ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη χρονιά. Οι Κόκκινοι Διάβολοι πραγματοποίησαν εξαιρετικό finish την περασμένη σεζόν, ελέω της προσθήκης του Μπρούνο Φερνάντες, ενώ η απόκτηση του Φαν Ντε Μπέεκ αναβαθμίζει τον άξονας της. Ο Ολλανδός μέσος φαίνεται να είναι το κομμάτι που έλειπε για τον άξονα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να έχει μια δεξαμενή παικτών για το χώρο του κέντρου.

Η Άρσεναλ ξεκίνησε την χρονιά κατακτώντας το Community Shield στον τελικό κόντρα στην Λίβερπουλ, ενώ πέρυσι έκλεισε την σεζόν και πάλι με τίτλο, καθώς νίκησε στον τελικό του FA Cup την Τσέλσι. Πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είναι ακριβώς ο ποδοσφαιριστής που χρειαζόταν η Άρσεναλ για να αλλάξει πρόσωπο στα μετόπισθεν.Ο Γκάμπριελ ήταν ένας εκ των κορυφαίων κεντρικών αμυντικών στη Ligue 1 την περασμένη σεζόν, με τα στατιστικά να το αποδεικνύουν περίτρανα, τα οποία είναι καλύτερα από κάθε άλλον αμυντικό των Κανονιέρηδων.

Gabriel Magalhaes compared to Arsenal’s defenders in the 2019/20 Premier League season:

❍ 1st – interceptions (136)

❍ 1st – tackles (41)

❍ 1st – duels (224)

❍ 1st – duels won (150)

❍ 1st – aerials (128)

❍ 1st – aerial won (83)

❍ 3rd – recoveries (22)

The newest addition. pic.twitter.com/txSUoldZBL

— Squawka Football (@Squawka) September 1, 2020