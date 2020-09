Τέλος στα σενάρια: Ο Βαϊνάλντουμ παραμένει στη Λίβερπουλ

Τέλος στις μεταγραφικές φήμες φαίνεται να έβαλε ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ.

Ο Ολλανδός μέσος αποτελεί εδώ και αρκετό καιρό μεταγραφικό στόχο της Μπαρτσελόνα. Ο Ρόναλντ Κούμαν, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί ξανά στην Εθνική Ολλανδίας, ήθελε να τον εντάξει στο ρόστερ των Καταλανών, αλλά όπως φαίνεται αυτό δεν θα συμβεί.

Σύμφωνα με το αγγλικό «Sky Sports», ο 29χρονος επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τους διοικούντες των «κόκκινων».

Στις συζητήσεις φάνηκε η επιθυμία του να παραμείνει στην ομάδα και να απορρίψει με αυτόν τον τρόπο την πρόταση της Μπάρτσα.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του Βαϊνάλντουμ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2021.

Georginio Wijnaldum has held positive talks with Liverpool manager Jurgen Klopp over his future at Anfield.

Full story below…👇

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 10, 2020