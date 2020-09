ΥΠΕΞ : Χαιρετίζει την άρση εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από ΗΠΑ

Την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μερική άρση του εμπάργκο εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει η Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δύο φίλων χωρών αλλά και απόδειξη αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως μια χώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με την Κύπρο, τις ΗΠΑ και χώρες της ευρύτερης περιοχής για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Για το θέμα αυτό άλλωστε ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο Πρόεδρο.

Ο κ. Πομπέο ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την απόφαση των ΗΠΑ να άρουν το εμπάργκο που επιβλήθηκε στην Κύπρο το 1987, καθόσον αφορά μη φονικούς εξοπλισμούς (non-lethal).

Η εν λόγω εξέλιξη, ως κοινή διαπίστωση, συνιστά αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου στην περιοχή καθώς και ένδειξη της σημασίας που αποδίδεται από τις δύο χώρες στην ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Αυτό άλλωστε πιστοποιείται και από την πρόοδο που σημειώνεται στα εν λόγω θέματα μετά την υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας-ΗΠΑ στις 6 Νοεμβρίου 2018 από τον υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τότε υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Γουές Μίτσιελ.

Ο κ. Πομπέο εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε το 1987 στην Κυπριακή Δημοκρατία είχε αναφερθεί και η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούντιθ Γκάρμπερ.

«Είμαι τόσο περήφανη».

«Είμαι τόσο περήφανη που βλέπω πως η σχέση Ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας εμβαθύνεται κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας ως πρεσβευτού.

»Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας, που θα ανταποκρίνεται σε ζητήματα κοινής ανησυχίας, όπως η μη διάδοση, η εμπορία και οι απειλές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρει στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η κα Γκάμπερ.

So proud to see the how security relationship between the U.S. and the Republic of Cyprus has deepened in my time as Ambassador. I look forward to continued partnership responding to issues of shared concern like nonproliferation, trafficking, and counterterrorism threats. https://t.co/4tLXIMzDB4

— Ambassador Garber (@USAmbCy) September 1, 2020