Προμηθέας: Ο Φλόιντ είναι ο θετικός παίκτης στον Covid-19

Θετικός στον κοροναϊό ο Τζεχάιβ Φλόιντ.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Προμηθέα πως παίκτης της ομάδας βρέθηκε θετικός στον Covid-19, με αποτέλεσμα να αναβληθούν τα φιλικά που είχε προγραμματίσει ο σύλλογος της Πάτρας με τον Ολυμπιακό, αλλά και η προετοιμασία της, ήρθε και η ταυτοποίηση του κρούσματος, έπειτα από ποστ που έκανε ο ίδιος στα social media.

Ο Φλόιντ είναι ο παίκτης που είχε το θετικό τεστ και όπως αναφέρει ο ίδιος έχει ελαφρά συμπτώματα και αισθάνεται όλο και καλύτερα.

Δείτε τι έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter:

«Δυστυχώς σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό. Έχω ελαφριά συμπτώματα, όμως ήδη αισθάνομαι καλύτερα.

Εκτιμώ το ιατρικό team του Προμηθέα που πήρε τις απαραίτητες προφυλάξεις και θα συνεχίσω να ακολουθώ τις συμβουλές του για να εξασφαλισθεί η ταχεία ανάρρωσή μου».

Unfortunately, this morning I tested positive for Covid-19. I have minor symptoms but I’m feeling better already. I appreciate @promitheasbc medical staff for taking the necessary precautions and will continue to follow their advice to ensure a speedy recovery.

