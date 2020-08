Οι Μπακς αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το ματς με τους Μάτζικ!

Οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν σε μία ρηξικέλευθη απόφαση αναφορικά με το Game 5 απέναντι στους Μάτζικ!

Τα Ελάφια αποφάσισαν να μην κατέβουν στο παιχνίδι με το Ορλάντο, μποϊκοτάροντας το ματς εξαιτίας του νέου περιστατικού αστυνομικής βίας που έλαβε χώρα στο Γουαϊσκόνσιν, με τον πυροβολισμό του Τζέικομπ Μπλέικ προ ολίγων ημερών!

Ο… καπνός υπήρχε εδώ και δύο μέρες, από τους Τορόντο Ράπτορς και τους Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι σκεφτόντουσαν το ίδιο ακριβώς για τον πρώτο ημιτελικό της Ανατολικής Περιφέρειας.

Είναι μία οριστική απόφαση, που γίνεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας από τους Μπακς και σίγουρα θα προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη!

Μία απόφαση πραγματικά συγκλονιστική που δείχνει πως ο αθλητισμός είναι κάτι παραπάνω από καλάθια και… γκολ, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι αστέρες του ΝΒΑ, δείχνουν την αντίθεσή τους στα κρούσματα βίας.

Πρόκειται για μία κίνηση που κανείς δεν γνωρίζει τις συνέπειες, όμως ήρθε για να… ταράξει για τα καλά την φούσκα του Ορλάντο, που τόσο καιρό λειτουργούσαν τα πάντα στην εντέλεια.

The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, source tells ESPN.

Από τη στιγμή που έχει γνωστό πως δεν θα γίνει το ματς, μαζεύτηκαν και οι μπάλες από τους φροντιστές.

Game balls are being put away, as the Bucks decide to boycott game 5 against the Magic. pic.twitter.com/Cy32q2CJH7

— Malika Andrews (@malika_andrews) August 26, 2020