Γιουβέντους: Οδεύει προς το Τορίνο ο ΜακΚένι

Η Γιουβέντους ψάχνει να ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές και μετά τις προσθήκες στο τεχνικό τιμ, δίπλα στον Αντρέα Πίρλο, ξεκινάει να βρει και ποδοσφαιριστές. Με γρήγορες κινήσεις και χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, ο ιταλικός σύλλογος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ουέστον ΜακΚένι.

Πρόκειται για τον 21χρονο χαφ της Σάλκε, ο οποίος κάνει εξαιρετικές σεζόν στην Bundesliga. Μάλιστα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της Γερμανίας και το αστέρι των ΗΠΑ. Ο διεθνής άσος αναμένεται να αποκτηθεί ως δανεικός με υποχρεωτική όψιον αγοράς.

Συνολικά, θα κοστίσει 21 εκ. ευρώ (3 + 18) στους πρωταθλητές Ιταλίας και προορίζεται για την θέση του άξονα. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο ΜακΚένι έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του καθώς μετράει πέντε γκολ και επτά ασίστ σε διάστημα 91 αγώνων.

Juventus are close to sign Weston McKennie from Schalke. €3M loan + €18M option to buy. Agreement to be completed and here we go soon! ⚪️⚫️ @SkySport #Juventus

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2020