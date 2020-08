Επίσημο: Με κόσμο το Super Cup

Είχε γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες πως η UEFA σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει το «οκ» για την παρουσία φιλάθλων στο Ευρωπαϊκό Super Cup, ανάμεσα σε Μπάγερν και Σεβίλλη. Πλέον είναι και επίσημο καθώς η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο αγώνας θα διεξαχθεί με τους φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στην «Πούσκας Αρένα».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η απόφαση πάρθηκε από όλα τα μέλη της UEFA, με τον αγώνα να διεξάγεται υπό την παρακολούθηση φιλάθλων. Ωστόσο μπήκε όριο, καθώς θα επιτραπεί μόνο στο 30% της χωρητικότητας του γηπέδου.

Αυτός θα είναι και ο πρώτος επίσημος αγώνας έπειτα από επτά μήνες που θα επιτραπούν να μπουν φίλαθλοι σε γήπεδο.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators – up to 30% of the capacity of the stadium.

The decision was approved by the #UEFAExCo today.

Full announcement: 👇

— UEFA (@UEFA) August 25, 2020