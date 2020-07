Αγία Σοφία: Πόλεμος ανακοινώσεων Ελλάδος – Τουρκίας

Σε ανταλλαγή ανακοινώσεων επιδόθηκαν τα υπουργεία Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας μετά την προκλητική συμπεριφορά του Ερντογάν στην Αγία Σοφία.

Η Τουρκία «τραβάει το σκοινί» και εξαπολύει επίθεση στην Ελλάδα μετά το προκλητικό και προσβλητικό σόου του Ταγίπ Ερντογάν στην Αγία Σοφία που λειτούργησε χθες ως τζαμί.

«Η Ελλάδα για ακόμη μία φορά έδειξε την αντίθεσή της στο Ισλάμ. Καταδικάζουμε τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου. Θα πρέπει να δουν τι έπαθαν στο Αιγαίο όσοι δεν έδωσαν σημασία στη σημαία μας», αναφέρει το ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει από το όνειρο του Βυζαντίου, από το οποίο δεν ξυπνά εδώ 567 χρόνια, αναφέρει ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Χαμί Ακσόι. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης και κατηγορεί τη χώρα μας πως τάσσεται κατά του Ισλάμ.

Στην ανακοίνωση, γίνεται αναφορά σε περιστατικό καψίματος τουρκικής σημαίας στη Θεσσαλονίκη, με τον Ακσόι να λέει ότι αυτά τα ρατσιστικά κεφάλια δεν έχουν πάρει μάθημα από την ιστορία και ας θυμηθούν τι έπαθαν στο Αιγαίο όσοι δεν έδειξαν σεβασμό στην τουρκική σημαία» σημείωνε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Η ελληνική απάντηση

Με μια σκληρή, σύντομη αλλά ουσιαστική ανακοίνωση, το ελληνικό ΥΠΕΞ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

«Η διεθνής κοινότητα του 21ου αιώνα παρατηρεί έκπληκτη τα παραληρήματα θρησκευτικού και εθνικιστικού φανατισμού της σημερινής Τουρκίας. Έχουν καταδικαστεί και είναι ανάξια απάντησης, ενώ εκθέτουν διεθνώς όλο και περισσότερο αυτούς που τα εκστομίζουν και τα υποκινούν», τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε ενέργεια προσβολής εθνικού συμβόλου οιασδήποτε χώρας, εν προκειμένω της Τουρκίας.

We categorically condemn any action that desecrates a national symbol of any country, in this case of Turkey.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 25, 2020