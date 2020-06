Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων – Το μήνυμα Γκουτέρες

Την ανάγκη να αποκατασταθεί η συνοχή του καθεστώτος διεθνούς προστασίας των προσφύγων και να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, ώστε οι πρόσφυγες και οι χώρες υποδοχής να λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται, τονίζει σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Σχεδόν 80 εκατομμύρια γυναίκες, παιδιά και άντρες σε όλον τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ως πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα. Ακόμα πιο σοκαριστικό: 10 εκατομμύρια από αυτούς τράπηκαν σε φυγή μόλις τον τελευταίο χρόνο» αναφέρει εισαγωγικά στο μήνυμά του ο κ. Γκουτέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει τη δέσμευση «να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τερματίσουμε τις συρράξεις και τις διώξεις που οδηγούν σε αυτούς τους τρομακτικούς αριθμούς» και αναγνώρισε τη γενναιοδωρία και την ανθρωπιά των χωρών υποδοχής που συχνά παλεύουν με τις δικές τους ανησυχίες οικονομικές και ασφάλειας», υπογραμμίζοντας πως «οφείλουμε σε αυτές τις χώρες τις ευχαριστίες μας, τη στήριξη μας και τις επενδύσεις μας».

