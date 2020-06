Κορωνοϊός: Η Ελλάδα στην 6η θέση από άποψη αποτελεσματικότητας διαχείρισης της πανδημίας

Μετά την άρση αρεκτών περιοριστικών μέτρων, πραγματοποιούμε σήμερα, 15-6-2020, την 5η ανάλυση της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE για να εξετάσουμε την κατάταξη των χωρών σχετικά με τη διαχείριση της αποτελεσματικότητας της πανδημίας

Κριτήρια εκτίμησης

Υπενθυμίζουμε τα 6 γνωστά κριτήρια.

Κρ1: Θάνατοι/Συνολικά κρούσματα

Κρ2: Ανάρρωσαν/Συνολικά Κρούσματα

Κρ3: Σοβαρές Κρίσιμες Περιπτώσεις/Συνολικά κρούσματα

Κρ4: Θάνατοι/Ανάρρωσαν

Κρ5: Συνολικά κρούσματα ανά εκατ. κατοίκων

Κρ6: Συνολικοί θάνατοι ανά εκατ. κατοίκων

Αποτελέσματα

Η κατάταξη με βάση τηξ 15η Ιουνίου περιλαμβάνει 33 χώρες, δηλαδή δεν υπήρχαν δεδομένα για τις ακόλουθες: Ισπανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Κίνα (βλ. βάση δεδομένων από την Worldometer) .

Παρατηρήσεις

Επιγραμματικά παρουσιάζονται οι χώρες που βελτίωσαν κατά πολύ τη θέση τους και αυτές που την επιδείνωσαν.

Βελτίωση

· Ελλάδα από τη 12η θέση στην 6η

· Ιαπωνία από τη 19η θέση στην 3η

· Κύπρος από τη 18η θέση στην 7η

· Ουγγαρία από την 35η θέση στη 10η

· Βοσνία Ερζεγοβίνη από την 23η θέση στην 1η

Επιδείνωση

· Δανία από τη 13η θέση στη 17η

· Αυστρία από την 11η θέση στη 18η

· Τουρκία από τη 14η θέση στη 19η

· Ιρλανδία από την 26η θέση στην 28η

Για τη χώρα μας η συγκριτική βελτίωση είναι πολύ μεγάλη διότι εισήλθε στην πρώτη χρυσή δεκάδα, ενώ είχε ξεκινήσει μέσα Μαρτίου από την 23η θέση. Η διαχείριση της πανδημίας ήταν πολύ καλή με τα περιοριστικά μέτρα του ολικού lockdown και συνεχίστηκε βέλτιστα και με τη σταδιακή άρση αυτών. Μένει να δούμε στη νέα κατάταξη που θα πραγματοποιήσουμε σε 15 μέρες, αρχές Ιουλίου, μετά τον ερχομό των τουριστών.

Σύγκριση πολυκριτήριας μεθόδου με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Κυβέρνησης

Προκειμένου η Ελληνική Κυβέρνηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αφίξεις τουριστών από ξένες χώρες, προχώρησε σε μια κατηγοριοποίηση σε δύο ομάδες, Α και Β.

Για την ομάδα Α θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι για COVID-19 κατά την άφιξή τους. Για την ομάδα Β, είτε με απευθείας πτήση είτε με πτήση μέσω χώρας της ομάδας Α, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά διαγνωστικοί έλεγχοι για COVID-19 κατά την άφιξή τους.

Η κατάταξη της μεθόδου PROMETHEE έδειξε με καλό ποσοστό ότι 6 χώρες στις 10 πρώτες ανήκουν στην ομάδα Α της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ενώ από τις θέσεις 11 μέχρι 20 βρίσκονται 7 χώρες που ανήκουν στην ομάδα Α. Τέλος, από τις θέσεις 20 και μέχρι το τέλος υπάρχουν 5 χώρες που ανήκουν στην ομάδα Β (Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο) και 4 της ομάδας Α (Βουλγαρία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία).

Συμπερασματικά, η πολυκριτήρια ανάλυση αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης της πανδημίας, εφόσον τα δεδομένα που επεξεργάζεται είναι αξιόπιστα και διαθέσιμα για τους επιστήμονες της κάθε χώρας.

11 Austria 0,1330 12 Greece 0,1242 13 Denmark 0,1118 14 Turkey 0,1097 15 Lithuania 0,0987 16 Slovenia 0,0958 17 Poland 0,0942 18 Cyprus 0,0898 19 Japan 0,0862 20 North Macedonia 0,0741 21 Serbia 0,0328 22 Spain 0,0002 23 Bosnia and Herzegovina -0,0029 24 Romania -0,0279 25 Bulgaria -0,0303 26 Ireland -0,0381 27 Singapore -0,0469 28 Norway -0,0488 29 Iran -0,0521 30 Portugal -0,0546 31 Luxembourg -0,0649 32 Canada -0,0867 33 Germany -0,1126 34 Finland -0,1348 35 Hungary -0,2329 36 Italy -0,2401 37 Switzerland -0,2587 38 USA -0,2811 39 Sweden -0,2901 40 France -0,3185 41 Belgium -0,7444

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 15/6/2020

EU + άλλες > 500

Ολική ροή

1 Bosnia and Herzegovina 0,2469

2 Japan 0,1728

3 Albania 0,1566

4 Latvia 0,1561

5 Slovenia 0,1460

6 Greece 0,1442

7 Cyprus 0,1441

8 Czechia 0,1365

9 S. Korea 0,1362

10 Hungary 0,1317

11 Poland 0,1288

12 Lithuania 0,1277

13 Serbia 0,1259

14 Malta 0,1253

15 Norway 0,1147

16 Romania 0,0972

17 Denmark 0,0960

18 Austria 0,0888

19 Turkey 0,0747

20 North Macedonia 0,0367

21 Iran -0,0294

22 Portugal -0,0499

23 Singapore -0,0530

24 Bulgaria -0,0780

25 Finland -0,0931

26 Canada -0,1207

27 Germany -0,1615

28 Ireland -0,1883

29 USA -0,2488

30 France -0,2664

31 Switzerland -0,3102

32 Italy -0,3248

33 Belgium -0,6627

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School

Καθηγητής Αιμίλιος Γαλαριώτης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής – Assistant Dean for Research – Audencia Research – President of the French Finance Association (Affi)