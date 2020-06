Κορωνοϊός: Σιωπηλή εξάπλωση – Εως και το 45% των μολυσμένων με τον νέο κορωνοϊό είναι ασυμπτωματικοί

People wearing protective masks walk out of a supermarket, amidst concerns over Spain's coronavirus outbreak in central Madrid, Spain, March 14, 2020. REUTERS/Javier Barbancho

Εως και το 45% των μολυσμένων με τον νέο κορωνοϊό είναι ασυμπτωματικοί Αυτό έδειξε ανασκόπηση, σύμφωνα με την οποία απαιτείται ευρύς διαγνωστικός έλεγχος στον πληθυσμό και χρήση μάσκας Απίστευτες ελληνικές πατέντες: Το «υδρογονάδικο» και το «βεσπάκι» με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ποσοστό έως και 45% των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί με τον πανδημικό SARS-CoV-2 είναι ασυμπτωματικοί, σύμφωνα με μια νέα μελέτη ειδικών του Scripps Research Translational Institute που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Annals of Internal Medicine». Η μελέτη αυτή μαρτυρεί ότι τα (πολλά, όπως φαίνεται) ασυμπτωματικά άτομα με τον νέο κορωνοϊό έπαιξαν (και συνεχίζουν να παίζουν) σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας και τονίζει την ανάγκη για ευρύ διαγνωστικό έλεγχο στον πληθυσμό. Σιωπηλή εξάπλωση «Η σιωπηλή εξάπλωση του ιού καθιστά άκρως δύσκολο τον έλεγχό του» ανέφερε ο Ερικ Τόπολ, ιδρυτής και διευθυντής του Scripps Research Translational Institute και καθηγητής Μοριακής Ιατρικής στο Scripps Research και προσέθεσε: «Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου του πληθυσμού για τον ιό. Είναι σαφές ότι με τόσο υψηλό ποσοστό ασυμπτωματικών ατόμων, χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα πολύ ευρύ δίχτυ ελέγχου, διαφορετικά ο ιός θα συνεχίσει να «διαφεύγει»». Σε συνεργασία με τον ειδικό στον συμπεριφορισμό Ντάνιελ Οραλ,ο καθηγητής Τόπολ συνέλεξε στοιχεία από μελέτες σε 16 διαφορετικές κοόρτες από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Τα στοιχεία συνελέγησαν από τις πλατφόρμες PubMed, bioRxiv και medRxiv όπου εμφανίζονται ιατρικές μελέτες καθώς και μέσω αναζητήσεων στο Google για άρθρα και ειδήσεις σχετικά με τον νέο κορωνοϊό. Τα δεδομένα αφορούσαν ομάδες όπως οι τρόφιμοι σε οίκους ευγηρείας και φυλακές, οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και άλλες. «Αυτό που ήταν κοινό σε όλες τις κοόρτες ήταν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μολυσμένων με τον ιό ατόμων δεν εμφάνιζε συμπτώματα» σημείωσε ο δρ Οραν. Συμπλήρωσε ότι «για παράδειγμα, σε σύνολο περισσότερων από 3.000 τροφίμων φυλακών σε τέσσερις αμερικανικές πολιτείες που διαγνώσθηκαν θετικοί στον ιό, το ποσοστό των ασυμπτωματικών ήταν αστρονομικό: 96%». Μετάδοση για μεγάλη χρονική περίοδο Επιπλέον, η ανασκόπηση μαρτυρεί ότι τα ασυμπτωματικά άτομα πιθανώς να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό για παρατεταμένη χρονική περίοδο –μεγαλύτερη των 14 ημερών. Το ιικό φορτίο φάνηκε να είναι παρόμοιο στα ασυμπτωματικά άτομα καθώς και στα άτομα με συμπτώματα, ωστόσο παραμένει ασαφές αν τα ασυμπτωματικά άτομα είναι εξίσου μεταδοτικά με όσα εμφανίζουν συμπτώματα. Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, οι ερευνητές σημειώνουν ότι απαιτούνται μεγάλου εύρους μελέτες οι οποίες θα περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό ασυμπτωματικών ατόμων. Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν επίσης ότι η απουσία συμπτωμάτων δεν μεταφράζεται αυτομάτως και σε απουσία βλαβών στον οργανισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αξονικές τομογραφίες που διεξήχθησαν στο 54% 76 ασυμπτωματικών ατόμων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess έδειξαν υποκλινικές βλάβες στους πνεύμονες. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να επιδρά στη λειτουργία των πνευμόνων ακόμη και σε άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα και οι βλάβες αυτές να μην είναι άμεσα εμφανείς. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι απαιτούνται τώρα περαιτέρω μελέτες προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πιθανή σημασία αυτού του ευρήματος. Οι δύο συγγραφείς της ανασκόπησης αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη μακροπρόθεσμων στοιχείων καθιστά πολύ δύσκολο τον διαχωρισμό μεταξύ ασυμπτωματικών και προσυμπτωματικών ατόμων. Ενα ασυμπτωματικό άτομο μολύνεται με τον ιό αλλά δεν εμφανίζει ποτέ συμπτώματα ενώ ένα προσυμπτωματικό άτομο μολύνεται, περνά μια ασυμπτωματική φάση αλλά τελικώς εκδηλώνει συμπτώματα. Για τον λόγο αυτό, κατά τους ερευνητές, απαιτούνται επαναλαμβανόμενοι διαγνωστικοί έλεγχοι ώστε να αποδεικνύεται πόσα άτομα παραμένουν ασυμπτωματικά ή τελικώς εμφανίζουν συμπτώματα. Απαραίτητη η χρήση μάσκας «Με βάση την εκτίμησή μας ότι 40%-45% των ατόμων που μολύνονται με τον νέο κορωνοϊό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα, αν κάποιος έχει την ατυχία να μολυνθεί, έχει περίπου μισές πιθανότητες να είναι ασυμπτωματικός. Ετσι για να προστατεύσει τους άλλους, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να φορά μάσκα» κατέληξε ο δρ Οραν.