Έρευνα: Το 75% των επιχειρήσεων δεν αντέχει δεύτερο lockdown

Reopening of restaurants and cafes for the first time after the nationwide lockdown imposed for the prevention the Covid-19 virus spreading. Athens, on May 25, 2020 / Επαναλειτουργία των καταστημάτων εστίασης, έπειτα απο την επιβολή του εθνικού lockdown για τον περιορισμό του Covid-19, στις 23 Μαρτίου. Αθήνα, 25 Μαίου, 2020

Μόνο το 15% των επιχειρήσεων είναι ασφαλείς σε περίπτωση ενός δεύτερου lockdown ενώ το 46% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα γίνει εντός του 2021. Αυτά υπογραμμίζει στην έρευνα της EndeavorGreece η οποία πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις για να μετρήσει τις επιπτώσεις του δίμηνου « αποκλεισμό» της αγοράς αλλά και το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της , οι μισές επιχειρήσεις προκύπτει ότι διέκοψαν εντελώς ή τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνών, ενώ το 13% να διέκοψε εντελώς. Μάλιστα το ίδιο διάστημα σχεδόν οι έξι στις δέκα επιχειρήσεις ( 57% ) σημείωσε μείωση των ετήσιων εσόδων τους, με το 17% αυτών να έχει καταγράψει πτώση τζίρου που κυμαίνεται από 60 έως και 100%. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που βρήκαν ευκαιρία στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν .Έτσι περισσότερες από δύο στις δέκα επιχειρήσεις (24% ) σημείωσε ανάπτυξη . Το lockdown έφερε περικοπές και απολύσεις Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετώπισε ο επιχειρηματικός κόσμος και ξεπερνούν και αυτές της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών και των μνημονίων ανάγκασε πάνω από τις μισές εταιρείες να έχουν θέσει μέρος ή σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή. Ωστόσο μέχρι σήμερα μόνο το 10% των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε απολύσεις και περικοπές. Όμως σύμφωνα με τους επιχειρηματίες το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς το 30% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και προσωπικού, της τάξης έως και του 20% μέχρι το τέλος του 2020. Ψάχνουν σωσίβιο τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί Ενδιαφέρον ,σύμφωνα με την έρευνα της EndeavorGreece , παρουσιάζουν τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και επιλέγουν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Περισσότερες από τις μισές (51% των επιχειρήσεων) δήλωσαν πως έχουν προχωρήσει σε αναστολή εργασίας σημαντικού τμήματος του προσωπικού τους. Σχεδόν τέσσερις στις δέκα (35% ) έχουν λάβει την έκπτωση του 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου και το 46% έχει προχωρήσει σε αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων. Εξίσου σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα χρηματοδότησης με το 55% να έχει ακολουθήσει μέτρα διεύρυνσης της χρηματοδότησής τους και μόνο το 20% των επιχειρήσεων να μην έχει αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας Πάντως έξι στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, ενώ από αυτές οι τρεις στις δέκα δηλώνουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα και εξασφαλισμένη ρευστότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους έχει μόνο το 15% των επιχειρήσεων. Τέλος, η υγειονομική κρίση επαναπροσδιόρισε σημαντικά και τα σενάρια βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις καθορίζουν και υλοποιούν το στρατηγικό τους σχεδιασμό. Έτσι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις ( 53%) λειτουργούν θεωρώντας ότι η ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020. Η μια στις δέκα επιχειρήσεις σχεδιάζει την λειτουργία της με δεδομένο ότι η κρίση θα κρατήσει έως το τέλος 2021 και το 3% μέχρι το 2022. Πάντως υπάρχουν και οι πιο αισιόδοξοι που λειτουργούν με το σενάριο επιστροφής στην ανάπτυξη ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι 2020 και αντιπροσωπεύουν το 34% του συνόλου. Όσον αφορά το διάστημα που θα χρειαστεί ο κλάδος τους να ανακάμψει το 46% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μέσα στο 2021, ενώ το 17% δεν αναμένει επιστροφή στην κανονικότητα πριν το 2022. Σημειώνεται ότι η έρευνα της EndeavorGreece που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 25-27 Μαΐου. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 επιχειρηματίες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς κλάδους. Η έρευνα αποτυπώνει την επίδραση της κρίσης του Κορονοϊού στην ανάπτυξη, το στρατηγικό σχεδιασμό και τις λειτουργίες των εταιρειών κατά το διάστημα 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου, καθώς και το βαθμό αισιοδοξίας τόσο για τον κλάδο όσο και για την οικονομία συνολικά.