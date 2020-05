Χάος στις ΗΠΑ: Eμπρησμοί, Βανδαλισμοί, λεηλασίες, αστυνομική βία και 4 νεκροί

Σπασμένα βιτρίνες, καμένα κτίρια και η μυρωδιά του δακρυγόνου… Οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζόρτζ Φλόιντ εξαπλώνονται σαν φωτιά στις πολιτείες της Αμερικής, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές σκηνικό.

Η δολοφονία του 46χρονου από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν υπομείνει πολλές δολοφονίες έγχρωμων και έναν εθνικό διχασμό που τροφοδοτείται από τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τις βαρύτατες συνέπειες της πανδημίας του κοροναϊού.

Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, οι περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ πήραν φωτιά το βράδυ του Σαββάτου εις μνήμην του αδικοχαμένου Φλόιντ με ειρηνικές διαμαρτυρίες, αλλά και ακραία επεισόδια με ξυλοδαρμούς, λεηλασίες, κλοπές, ακόμα και πυροβολισμούς.

Τέσσερις άνθρωποι – τρεις διαδηλωτές και ένας ομοσπονδιακός αστυνομικόυς – έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των αιματηρών διαδηλώσεων από πυρά «αγνώστων».

Απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε: Μινεάπολις, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Ατλάντα, Ντένβερ, Φιλαδέλφεια, Πίτσμπεργκ, Σιάτλ, Μαϊάμι, Κλίβελαντ, Κολόμπους, Πόρτλαντ, Μιλγουόκι και στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Παράλληλα, οι κυβερνήτες των πολιτειών Κολοράντο, Καλιφόρνια, Τζόρτζια, Κεντάκι, Μινεσότα, Μιζούρι, Οχάιο, Τενεσί, Τέξας, Γιούτα, Ουάσινγκτον και Ουισκόνσιν ζήτησαν τη συμβολή της Εθνοφρουράς.

Σε κρεσέντο κρατικής βίας και καταστολής έχουν επιδοθεί η Αστυνομία και η Εθνοφρουρά, απαντώντας με άγριο τρόπο ακόμα και σε ειρηνικές διαμαρτυρίες.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στο οποίο φαίνεται περιπολικό να περνάει μέσα από το πλήθος των συγκεντρωμένων διαδηλωτών, που είχαν βγει στους δρόμους για δεύτερη ημέρα, αφού την Παρασκευή έγιναν περισσότερες από 200 συλλήψεις.

“Θα μπορούσαν να τους έχουν σκοτώσει και δεν γνωρίζουμε πόσοι τραυματίστηκαν”, κατήγγειλε η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάζιο- Κορτές στο Twitter, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι εν λόγω αστυνομικοί.

NYPD officers just drove an SUV into a crowd of human beings. They could‘ve killed them, &we don’t know how many they injured.

NO ONE gets to slam an SUV through a crowd of human beings.@NYCMayor these officers need to be brought to justice, not dismissed w/“internal reviews.” https://t.co/oIaBShSC1S

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 31, 2020