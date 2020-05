Δολοφονία Φλόιντ: Retweet της Adidas στη Nike – «Μαζί προχωράμε μπροστά»

Σε μία κίνηση χωρίς προηγούμενο, η οποία όμως δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την κρισιμότητα των στιγμών που βιώνουμε και την αναγκαιότητα να υπάρξει αλλαγή η Adidas αποφάσισε να μην δημιουργήσει το δικό της σποτ αλλά να κάνει retweet την ανάρτηση της ανταγωνιστικής εταιρείας Nike στο Twitter.

«Μαζί προχωράμε μπροστά. Μαζί φέρνουμε την αλλαγή» έγραψε η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών, μοιράζοντας στον επίσημο λογαριασμό της το σποτ της αμερικανικής Nike, με μήνυμα Don’t Do It, κατά του ρατσισμού και της ανοχής του ρατσισμού.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2

— adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020