Εντονη αντίδραση Χαρδαλιά για την παραβίαση μέτρων σε καφέ-μπαρ – Αυστηρές προειδοποιήσεις

Σε περιστατικά που σημειώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα άρσης του μέτρου περιορισμού των μετακινήσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε αρκετά αυστηρό τόνο.

Ο κ. Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, μίλησε για καφέ-μπαρ σε πόλεις και ιδιαίτερα στην περιφέρεια που δεν τηρούνταν οι αποστάσεις και τα μέτρα.

«Οι εικόνες καφέ – μπαρ κυρίως στην περιφέρεια και να παίζουν στην διαπασώ νμουσική και να μοιράζει και καλά takeaway προσβάλλει όλους όσους δίνουν τη δική τους μάχη προκειμένου να μην εξαπλωθεί. Προσβάλλει όλους όσοι στον χώρο εστίασης περιμένουν να αρθούν τα μέτρα» δήλωσε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας πως δεν επιτρέπονται τα take away ποτά και τα αυτοσχέδια πάρτι.

«Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται» πρόσθεσε.

Όπως είπε, για τους παραβάτες και τις υπηρεσίες υπάρχει όχι μόνο πρόστιμο αλλά και διοικητικές ποινές. «Αν κάποιοι αδιαφορούν το κράτος και η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει τα μέτρα».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση.

85 ποινές για μη νόμιμη μετακίνηση

Ακόμη, είπε πως χθες καταγράφηκαν 85 ποινές για μη νόμιμη μετακίνηση.

«Καταλαβαίνουμε όσους θέλουν να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά η σταδιακή άρση γίνεται προκειμένου να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όσο πιο ομαλά γίνεται στην πραγματικότητα» υπογράμμισε.

Επανέλαβε δε, πως η μετακίνηση μεταξύ νομών δεν επιτρέπεται και πως ισχύουν οι περιορισμοί για μετάβαση στα νησιά.

Δείτε την ενημέρωση από τον Νίκο Χαρδαλιά: