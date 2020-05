Τσιόδρας: 10 κρούσματα κορωνοϊού σήμερα, κανένας νέος θάνατος -146 οι νεκροί

Κανένας νέο θάνατος ασθενούς με κορωνοϊό δεν καταγράφηκε το τελεύταίο 24ωρο, με τον τραγικό απολογισμό να μένει στους 146 νεκρούς.

Τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα 2.642 μετά την επιβεβαίωση δέκα νέων κρουσμάτων σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας κατά την επίσημη ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού το τελευταίο 24ωρο.

Από τα κρούσματα το 55,4% αφορά σε άνδρες, τα 598 είναι σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό και 1.317 με ήδη γνωστό κρούσμα.

Σε ΜΕθ νοσηλεύονται 35 συμπολίτες μας, με μέση ηλικία τα 67 έτη. Το 23% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 97% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικίας άνω των 70 ετών.

Ακόμα, 81 συμπολίτες μας εξήλθαν από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Για το εμβόλιο στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε επίσης πως στις ΗΠΑ ξεκίνησαν οι μελέτες για νέο εμβόλιο, με νέα τεχνική. Πρόκειται για εμβόλιο που οδηγεί σε παραγωγή αντισωμάτων.

«Χθες άρχισε η μελέτη εμβολίου στις ΗΠΑ που βασίζεται στην τεχνική Messenger RNA. Με αυτή την πρωτοπόρα τεχνική εμβολιασμού, κατά κάποιο τρόπο δίνονται οδηγίες στα κύτταρα του εμβολιασμένου για το πώς να κατασκευάσει πρωτεΐνες που μοιάζουν αλλά δεν είναι ο ιός. Έτσι το εμβόλιο οδηγεί στην παραγωγή σε κάτι που μοιάζει με ένα κομμάτι του ιού, κάποιον ψευτο-ιό. Και άρα δεν αρρωσταίνεις, αλλά φτιάχνεις αντισώματα που καταπολεμούν τον πραγματικό ιό» είπε χαρακτηριστικά.

Για τα fake news στα social media

Επίσης, κάλεσε τους πολίτες να μην «κοιτάνε fake news» και «να μην προσηλώνονται στα social media, αλλά στην επιστήμη».

«Δεν κοιτάμε τα fake news, δεν προσηλωνόμαστε στα social media σε ό τι αφορά τον ιό, προσηλωνόμαστε στην επιστήμη. Κι αυτό δε θα μας αποσπά ποτέ από τον αληθινό στόχο μας, αυτό στον οποίο όλοι συμμετέχουμε. Αναζητούμε την αλήθεια η οποία θα μας ελευθερώσει από τον ιό» συμπλήρωσε.

«Θα θυμόμαστε τον αγώνα που δώσαμε μαζί»

«Εμείς εδώ τους τελευταίους μήνες υιοθετούμε τις εισηγήσεις μιας Επιτροπής 26 ατόμων. Η ζωή συνεχίζεται και κάποια στιγμή όλοι μας θα θυμόμαστε τον αιματηρό αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί» είπε σε άλλο σημείο.

«Σήμερα όπως κάθε χρόνο, στις 5 Μαΐου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Υγιεινής των χεριών. Η οποία τονίζει το μήνυμα των καθαρών χεριών και ειδικά τώρα στην περίπτωση του κοροναϊού» είπε και κατέληξε πως:

«Κανείς δεν είναι αλώβητος. Μας αφήνει αυτή η ιστορία με ανασφάλειες, με στρες, με θλίψη. Η εσωτερική μάχη ίσως είναι πιο σημαντική από τη μάχη μας με τον ιό. Η κρίση διαπερνά τα σύνορα, εγείρει τριβές, αναδύονται θεωρίες συνωμοσίας. (…) Επιστήμη είναι να κοιτάζεις συνεχώς τα δεδομένα και να αλλάζεις την πορεία του πλοίου».

Αυστηρές προειδοποιήσεις Χαρδαλιά μετά την παραβίαση μέτρων σε καφέ – μπαρ

Σε περιστατικά που σημειώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα άρσης του μέτρου περιορισμού των μετακινήσεων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, σε αρκετά αυστηρό τόνο.

Ο κ. Χαρδαλιάς μίλησε για καφέ-μπαρ σε πόλεις και ιδιαίτερα στην περιφέρεια που δεν τηρούνταν οι αποστάσεις και τα μέτρα.

«Οι εικόνες καφέ μπαρ κυρίως στην περιφέρεια και να παίζουν στην διαπασώ νμουσική και να μοιράζει και καλά takeaway προσβάλλει όλους όσους δίνουν τη δική τους μάχη προκειμένου να μην εξαπλωθεί. Προσβάλλει όλους όσοι στον χώρο εστίασης περιμένουν να αρθούν τα μέτρα» δήλωσε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας πως δεν επιτρέπονται τα take away ποτά και τα αυτοσχέδια πάρτι.

«Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ό,τι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται» πρόσθεσε.

Όπως είπε, για τους παραβάτες και τις υπηρεσίες υπάρχει όχι μόνο πρόστιμο αλλά και διοικητικές ποινές. «Αν κάποιοι αδιαφορούν το κράτος και η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει τα μέτρα».

85 ποινές για μη νόμιμη μετακίνηση

Ακόμη, είπε πως χθες καταγράφηκαν 85 ποινές για μη νόμιμη μετακίνηση.

«Καταλαβαίνουμε όσους θέλουν να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα αλλά η σταδιακή άρση γίνεται προκειμένου να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όσο πιο ομαλά γίνεται στην πραγματικότητα» υπογράμμισε.

Επανέλαβε δε, πως η μετακίνηση μεταξύ νομών δεν επιτρέπεται και πως ισχύουν οι περιορισμοί για μετάβαση στα νησιά.