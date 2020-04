Κορωνοϊός: Δείτε το νέο διευρυμένο ωράριο των σούπερ μάρκετ

Life inside a red zone: A lockdown resident wears a protective mask and gloves as he shops for food at a large supermarket in this picture taken by schoolteacher Marzio Toniolo in Codogno, Italy, February 25, 2020. Picture taken February 25, 2020. Marzio Toniolo/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Με νέο ωράριο θα λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ από αυτό το Σάββατο 25 Απριλίου και έως τις 9 Μαΐου σε αντικατάσταση του πασχαλινού ωραρίου που ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Το νέο ωράριο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ μετά από απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. Κοροναϊός : Ο σεξισμός θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των γυναικών επαγγελματιών υγείας Συγκεκριμένα: Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) από το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 έως και το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020 διαμορφώνεται ως εξής: α) Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00. β) Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.