Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ξεκίνησε το μεγάλο παζάρι – Αναζητείται η χρυσή τομή ανάμεσα σε Βορρά-Νότο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής με τους ηγέτες της ΕΕ να προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ των απαιτήσεων του Νότου και του σκληρού Βορρά για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης με τον κοροναϊό να έχει τσακίσει την οικονομία της Ευρώπης.

Το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο αντικρουόμενων πλευρών, ψαλιδίζει τις προσδοκίες για σύγκλιση απόψεων και γρήγορη συμφωνία.

Υπό τις συνθήκες αυτές οι περισσότεροι βλέπουν την αποψινή σύνοδο ως αφετηρία με το τελικό σχέδιο να αποφασίζεται σε αρκετούς μήνες με βάση την συμβιβαστική πρόταση της Κομισιόν για σχέδιο 2 τρισ ευρώ.

Πρόκειται για την τέταρτη Σύνοδο Κορυφής, μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης του κοροναϊού, στην οποία θα συμμετέχουν η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κριστίν Λαγκάρντ, ο Μάριο Σεντένο και ο Τζόζεφ Μπόρελ.

Fourth #EUCO videoconference of @eucopresident on #COVID19 has started now with exchange of views with @EP_President #EU27 leaders are joined by @vonderleyen @Lagarde and @mariofcenteno and @JosepBorrellF

Stay tuned for more pic.twitter.com/QhoUli99Sw

— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2020